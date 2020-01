La Gobernación pide a Pailón volver al diálogo

La Gobernación de Santa Cruz se pronunció hoy para lamentar la decisión del municipio de Pailón de llevar adelante un bloqueo de ruta, en demanda de recursos para el desayuno y almuerzo escolar a la administración del gobernador Rubén Costas.



Por su parte, las madres de familia de las juntas escolares de Pailón advirtieron con bloquear nuevamente por la falta de respuesta de la Gobernación al pedido de desembolso de recursos para la provisión del desayuno y almuerzo escolar en la jurisdicción municipal.



“Nadie nos ha buscado ni por teléfono. Solo hemos hablado con el jefe policial que nos pidió levantar el bloqueo para no perjudicar a tanta gente que había varada en la carretera, pero le advertimos que reiniciaríamos la medida en caso de que no se dé solución a nuestro planteamiento”, explicó a EL DEBER una dirigente de las madres de Pailón.



Lo que dice la Gobernación

?

Paola Parada, secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, manifestó: “estamos sorprendidos porque en todo momento hemos coordinado con las juntas escolares y la Alcaldía. Nos parece que existen intereses políticos”.



Parada pidió retomar las vías del diálogo para no afectar al sector productivo ante una emergencia de sequía.



La Gobernación sostiene que la competencia del desayuno y almuerzo ascolar es exclusivamente de los gobiernos municipales y que mediante un convenio con el gobierno departamental se podrá coordinar el apoyo.



Por ello, el gobernador estableció un proyecto para apalancar recursos para los municipios más vulnerables. “Estamos en la última fase de asignación de recursos para que se pueda enviar a La Paz y se puedan otorgar recursos de transferencia a los gobierno municipales y de esta forma apoyar a los municipios que tienen dificultades para dotar el desayuno y almuerzo escolar”, explicó Parada.