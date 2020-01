Presentadora que no deja de reír, viral en redes

Winnipeg News es una de las principales cadenas de noticias en Winnipeg, capital de la provincia Manitoba, en Canadá. La ciudad espera siempre ver a Maralee Caruso y a Gord Leclerc en las transmisiones de la tarde y la noche para enterarse de lo último sucedido.



Sin embargo, en la emisión del pasado martes hubo algo inesperado pero que ha divertido miles. Mientras anunciaba una nota sobre un hombre británico que usa un aparato para caminar y moverse igual que lo hace una vaca, Caruso no aguanto su risa de burla y contagiando a sus compañeros de set no puede continuar con su discurso y prefiere dejar que otro lo haga por ella.



El video en menos de 24 horas subido en la plataforma de YouTube, ha alcanzado mas de 900.000 visitas, y se ha convertido en uno de los más vistos en la semana.



Además, no es la primera vez que a esta pareja de presentadores le pasa algo como esto, hace un tiempo, un televidente grabo el momento en que los encargados del máster dentro programa, no se fijaron y activaron las cámaras mientras ellos se alistaban apenas para empezar la emisión en vivo,.

