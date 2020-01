Una hazaña llamada Destroyers

Me gusta el fútbol pero no soy un hincha acabado, de esos que hasta se tatúan el nombre y el rostro de su “astro” en la piel. No. Me gusta el fútbol, lo disfruto porque encuentro magia y talento, destreza y habilidad y mucha emoción cuando se marca un gol.

Pero también reniego cuando se cometen injusticias, cuando hay violencia, cuando las dirigencias hacen lo que quieren menos promover el deporte, el fútbol o cuando se empaña un partido por un mal arbitraje o cuando algunas hinchadas hacen gala de la violencia y arremeten contra todo lo que ven a su paso. Eso no me gusta y lo detesto.

Detesto esas acciones y esos hechos así como deploro la actuación del arbitraje entre Destroyers vs. Aurora. Desde todos los ángulos se ve una posición de adelanto (cobrada por el juez de línea) y un quite de balón –de balón, no va a los pies, no-, se convierte en tiro penal sancionado por un árbitro de cuyo nombre no quiero saber más.

Y es que tanto daño hacen esos favoritismos, arbitrajes de baja calidad, que ponen en duda el profesionalismo y talento que existe.

Los jugadores de Destroyers al igual que la dirigencia dieron todo. Impusieron un ritmo de juego a lo largo del campeonato hasta ser invictos en casi todos sus partidos. Y eso es una muestra de un trabajo serio, dedicado a reivindicar el deporte de masas, el fútbol. Pero, con actitudes y presiones que favorecen a otros, el fútbol boliviano quedará estancado, sin horizontes, sin visión de desarrollo y postergándonos a ser una sombra futbolística latinoamericana.

Pero, como en todo, queda el corazón y la garra de esos jóvenes muchachos que dieron todo y siempre lo mejor, para que su hinchada se deleite de ellos en cada partido y vibren con sus goles. Destroyers, como siempre, hizo y hace historia y por algo es uno de los equipos referentes del pueblo boliviano, el decano del fútbol boliviano.

La Máquina Vieja -Destroyers no es un club solamente- es historia, es tradición y arte con el balón, es una hinchada incondicional que está latiendo con él en cada partido. Lo de Destroyers, es y será una hazaña de que las cosas con compromiso, planificación y esfuerzo, se pueden alcanzar. Más allá de una final mal arbitrada, hay un resultado que está dando fruto y son los nuevos talentos que brillarán en cualquier cancha a nivel mundial.