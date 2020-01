Bolivia desiste de apelar decisión judicial en Chile

Se decidió dar un giro en la estrategia jurídica y tiene el aval de Evo Morales. La defensa legal de los nueve bolivianos detenidos determinó desistir del recurso de apelación al fallo del juzgado de Pozo Almonte, que dictó la detención preventiva de los nueve connacionales, y buscará otras vías para lograr la liberación de los funcionarios.

La defensa tenía hasta la media noche del lunes para presentar la apelación. No lo hizo y luego de una ardua reunión con el equipo boliviano, que se instaló en Iquique (Chile) decidió explorar otras vías jurídicas para no agotar recursos.



Claudio Vila, uno de los abogados chilenos que lleva el caso, explicó a EL DEBER que la razón de evitar la apelación se debe a que este mecanismo no reconoce el problema de fondo, como lo hacen otras vías. Se tiene previsto hacer notar a la justicia chilena que en la detención de los nueve bolivianos hubo violación de derechos humanos mientras cumplían un trabajo: la lucha contra el contrabando.

“Llegamos a la conclusión, como defensa y como Estado Plurinacional de Bolivia, que es importante establecer ciertos hechos de relevancia en el proceso judicial. Consideramos que la alternativa de utilizar el recurso de apelación en contra la medida de detención no nos daba ese espacio para poder desplegar esta defensa en un sentido más amplio”, remarcó el abogado Vila.

Los nueve bolivianos detenidos en la frontera con Chile, dos militares y siete funcionarios de la Aduana, están encarcelados en el penal de Alto Hospicio y esperan la visita de sus familiares este viernes.

Vulneración de derechos

Vila denunció que se vulneraron los derechos humanos de los nueve detenidos por la “ilegal, arbitraria y abusiva” aprehensión, y esa postura de la apelación no abarca la presentación de estos alegatos de fondo.

“La apelación apunta única y exclusivamente a la detención preventiva, lo cual no aportaría a los objetivos de fondo que tenemos como defensa”, argumentó Vila.

Mientras, la viceministra de Gestión Consular, Carmen Almendras, que volvió ayer a La Paz, visitó a los connacionales y reveló que los detenidos están “anímicamente fuertes” y que esperan ansiosos la llegada de sus familiares.



“Ellos (los nueve detenidos) están anímicamente fuertes, sólidos, nos enviaron mensajes de dignidad al pueblo boliviano. Ellos están bien asistidos para que salgan pronto en libertad”, aseguró Almendras.

Hoy, la comisión jurídica seguirá trabajando para anunciar la vía jurídica que se optará ahora