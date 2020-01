Gas, ¿para los bolivianos?

Los expertos tarijeños Carlos Darlach y Carlos Cherroni lo habían anticipado: si seguimos exportando gas natural, más pronto llegará el momento en que el país tenga que importarlo. Ahora, el secretario de Energía, Hidrocarburos y Minas de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, revela que en los primeros días de junio la planta separadora de Yacuiba tuvo que dejar de operar porque la prioridad era enviar a Argentina el gas natural completo, con todos sus líquidos. Esto quiere decir que Bolivia no se quedó con el gas licuado de petróleo ni la gasolina que contiene ese gas, porque lo importante era dotar a Argentina del gas rico que ese país exige, como dice el contrato.

Darlach y Cherroni dicen que, al ritmo actual de producción, el gas que existe en los campos productores se agotará en 2025, lo que obligará al país a importar el gas que sea necesario para el consumo interno. Dentro de ocho años, dicen estos expertos, Bolivia deberá hacer lo que está haciendo ahora Argentina con sus gasoductos hacia Chile: usarlos en sentido contrario, para importar gas en lugar de usarlos para exportarlo. El problema, en este caso, es que Darlach es doctor en geología y Cherroni es un ingeniero geólogo que ha trabajado en muchos países, como EEUU, Indonesia, Argelia y otros: no están especulando. Quizá el Gobierno actual acuda a la fe, a la capacidad de la propaganda, a los medios, para afirmar lo contrario, pero lo cierto es que el gas natural se ha acabado y dentro de poco Bolivia tendrá que importarlo.

El problema del Gobierno es que vivió del gas. Hizo su mito, una fábula usando el gas como principal factor, porque necesitaba aludir a algo que tenga que ver con la actividad económica legal. De lo otro no podía hablar. Pero el gas natural es un recurso no renovable y se ha agotado. Quizá ese momento no hubiera llegado tan pronto si las exploraciones hubieran permitido encontrar nuevos yacimientos, pero eso no fue así. Lo que nos da a los bolivianos un excelente momento para contemplar el duelo de titanes entre la realidad y la propaganda. Nunca se había visto un duelo tan próximo.