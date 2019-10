Transportistas anuncian medidas ante ineficacia de la Aduana boliviana

Fidel Baptista, presidente de la Cámara Boliviana del Transporte Pesado Nacional e Internacional, dijo que su gremio se resistirá al pago de las contravenciones aduaneras mientras la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) no realice un trabajo eficaz como la hace su par chilena.



“La Aduana chilena tiene un trabajo excelente, en cambio la aduana boliviana son los primeros que obstaculizan en tema del tránsito libre. Estamos en estado de emergencia, las diferentes empresas de transporte y las diferentes cámaras han indicado que desde hoy no se va a pagar más las contravenciones en ningún distrito”, anunció Baptista.



Pérdidas que sufren los transportistas



El dirigente de transporte pesado señaló que los retrasos que ocasionan la administración aduanera en los puntos fronterizos del país, en especial en Tambo Quemado, provocan que los camiones queden varados entre tres y cuatro días, y nadie repone las pérdidas económicas que sufren los transportistas; al respecto, indicó que a diario camiones bolivianos son sancionados por carabineros chilenos con un monto aproximado de 100 dólares por estas esperas en los puertos.



En este sentido, Baptista pidió a la ANB que esperan que el trabajo de la Aduana boliviana sea tan efectivo como su par chilena, con el fin de evitar pérdidas económicas para su sector; el dirigente dijo que al momento no existe una estructura moderna de control en territorio boliviano.