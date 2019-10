Decretan pago del doble aguinaldo hasta marzo 31

El Gabinete de ministros del presidente, Evo Morales, aprobó ayer el Decreto Supremo reglamentario 2631, que establece el pago del segundo aguinaldo hasta el 31 de marzo de 2016, en el caso de aquellas empresas con problemas económicos.



"Se definió que el pago tiene que hacerse en las empresas que tienen las condiciones hasta el 31 de diciembre. Y las empresas que hagan sus trámites, máximo hasta el 31 de marzo", aseveró el presidente en ejercicio Álvaro García Linera.



La autoridad señaló que existe una serie de requisitos en la disposición que deberán cumplir los emprendimientos privados para extender la fecha de cancelación, mientras, aquellos que registraron buenos ingresos, deberán pagar el beneficio hasta el 31 de diciembre.



"Hay una reglamentación, esperemos que la mayoría pague hasta el 31 de diciembre. La mayor parte puede y está en condiciones. Y el otro sector que tiene algún tipo de problemas tiene que pagar hasta el 31 de marzo", agregó la autoridad.



Esta semana el ministro de Economía, Luis Arce, explicó que no existía una disposición que alterara el plazo para el pago del segundo aguinaldo. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) acordó su cancelación hasta abril.



Sin embargo, se esperaba un ampliado de emergencia de la Central Obrera Boliviana (COB), instancia que rechazó cualquier ampliación a las fechas de cancelación, misma que no existió. El Gobierno asegura que fue un éxito reducir en un mes, hasta marzo, el beneficio.



