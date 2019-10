Si escuchas 'Hello' de Adele quieres volver con tu ex, según estudio

Un estudio encargado por la web de citas online ‘What’s your price’ ha concluido que el 64% de las mujeres que escucharon la canción "Hello" de Adele tienen intención de buscar a su expareja.



Los responsables de esta curiosa investigación encuestaron a 41.000 mujeres y hombres, consiguiendo el resultado señalado arriba, según señala el diario británico "The Telegraph".



En el caso de los hombres, solo el 17% de los encuestados respondió que sintió un impulso de buscar a su ex tras escuchar la canción, que es el último éxito de la popular cantante.



Para explicar este hecho tuvo que influir mucho el contenido de la canción, que precisamente trata de una mujer que busca a una antigua pareja tras varios años de separación.



La ciencia ya justificó en el pasado que las canciones que nos refieren a algún tema, escuchadas de forma repetitiva, pueden conducir algunas de nuestras acciones.



Una investigación del Departamento de Psicología de la Western Washington University realizado en 2013, señala que "escuchar una palabra que forme parte de la letra de una canción, puede traer el tema a la mente", en el caso de las canciones románticas, como "Hello", pueden recordarnos personas o sentimientos que habíamos decidido olvidar o no queremos recordar.



¿Buscarías a tu ex tras escuchar "Hello"? Puedes disfrutar aquí de la canción:,