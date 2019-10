Minibuseros cierran el tránsito en la ciudad en protesta contra Alcaldía

En plena hora pico de este jueves, chóferes de la Federación de Transporte de Minibuses cierran con sus motorizados la intersección de la avenida Grigotá y Cañoto, en el punto de la exterminal, mientras colegas suyos obstruyen el paso en la Monseñor Rivero, en la zona del Cristo. Otros grupos de transportistas realizan caravanas y bloquean las vías de acceso a la capital, en protesta por que la Alcaldía les prohibió ingresar al centro de la ciudad.



El vicepresidente de la Federación de Transporte de Minibuses, Sergio Negrete, explicó que, ante la negativa de la Dirección de Tráfico y Transportes (DTT) de la Alcaldía a negociar el ingreso de los minibuses hasta el centro de la ciudad, decidieron bloquear varios puntos de la ciudad.



"Buscamos al nuevo director de DTT para llegar a un consenso. Al no ser escuchados, no dejaremos nuestras manifestaciones hasta que se vaya del cargo", dijo Negrete en una entrevista en el canal Unitel.



El director de DTT, Alberto Moreira, explicó que buscan organizar el tráfico vehicular y aseguró que su accionar es legal. “Nos sorprende esta medida. Estamos firmes y estamos haciendo buen trabajo y cumpliendo la norma. Seguiremos en la lucha y no voy a renunciar”, dijo el director de DTT.



En las últimas horas, la Asociación de Transportistas Terracor cerró el paso por la avenida Monseñor Rivero, desde el Cristo hasta el Palacio de Justicia, y los conductores pidieron a las autoridades municipales dialogar para llegar a un acuerdo.



Las protestas de los transportistas son la respuesta a una ordenanza municipal que prohíbe a los minibuses ingresar hasta el primer anillo de la ciudad con el fin de evitar la constante congestión vehicular.



Negrete indicó que prestan el servicio a municipios aledaños y pidió a la Alcaldía reconsiderar la prohibición. "Nosotros ingresábamos a la Ramada y al Abasto, pero no al primer anillo, no necesitamos ni parada, solo queremos puntos de embarque y desembarque"



La alcaldesa Desirée Bravo indicó que la ordenanza no va contra el derecho al trabajo e instó a los transportistas a cumplir con la determinación.