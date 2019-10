Exvocal que avaló triunfo de Urquizu trabaja para el MAS

Elizabeth Quispe atravesó momentos difíciles tras avalar la victoria de Esteban Urquizu, actual gobernador de Chuquisaca. Ahora, la abogada pasó a filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Sucre tras ser contratada como asesora del presidente del Concejo Municipal de la capital, Santiago Vargas, de filas masistas.



La oposición lamentó la situación y dijo que esta designación “comprueba” que Quispe actuó a favor del oficialismo cuando era vocal electoral departamental.



El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca, al mando de Quispe, anuló 9.070 votos del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Esta decisión se la adoptó una madrugada de abril de 2015 y así se descartó una segunda vuelta, lo que dio por ganador al candidato masista.



Ahora, el TED?chuquisaqueño no tiene vocales. Tras el proceso que inició el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a las autoridades, éstas decidieron renunciar a sus cargos. Quispe ahora trabaja para el MAS.

EL?DEBER?accedió al memorándum de designación de Quispe, que fue emitido el 18 de enero.



“En virtud a la atribución conferida por el artículo 39 de la Ley Autonómica Municipal No. 27/14, comunica a usted (Quispe) que a partir de la fecha ha sido designada como asesora personal del H.C.M.S (Concejo de Sucre) con el ítem 1072 de la planilla presupuestaria de la gestión correspondiente”, dice parte del texto.



Quispe no quiso hablar

Este medio se comunicó con Quispe, sin embargo la abogada no quiso responder a las preguntas y evitó seguir con el contacto telefónico. Una fuente cercana a la exvocal confirmó que Quispe fue invitada por el MAS?para trabajar en el Concejo Municipal de Sucre.



Al respecto, Eusebio Cordero, dirigente de la agrupación de Chuquisaca Somos Todos (CST), criticó esta designación y lamentó que su organización haya sido perjudicada por la exvocal Quispe.



“Se confirma el vínculo político entre Quispe y el MAS. El TED?de esa época nos robó 9.000 votos y por eso ahora hay un gobernador ilegal, un gobernador ilegítimo que es del MAS”, reprochó Cordero.



El candidato de CST, Damián Condori, no se benefició con la segunda vuelta. En esa época, el dirigente ya vinculó al TED?con el MAS.