Cientos de periodistas participan de la fiesta de las letras en honor a Gabo

El ex presidente de Colombia, Belisario Betancourt, cuenta que cuando Gabriel García Marquez escribía El general en su laberinto, una novela sobre los últimos días del libertador Simón Bolívar, le llamó un domingo por la tarde para preguntarle: “¿Cuando llegaron los mangos a América?”. Así era su amigo Gabo, sencillo y “angelado”, confesó unos de los hombres que es identificado como el iniciador de los diálogos para el acuerdo de paz en Colombia, país que este domingo elegirá en las urnas si está a favor o no del fin de la guerrilla con las FARC.



Betancourt, de 93 años, fue uno de los invitados especiales a la cuarta versión del Premio y Festival Gabriel García Marquez que se lleva a cabo en Medellín. El ex presidente, que gobernó Colombia en una de las décadas más violentas de su historia (1982-1986), dice que recomendó a Gabo no hacer que el libertador coma mangos en El general en su laberinto, pues tras la llamado telefónico que le hizo investigó que esta fruta llegó a América en 1960, 30 años después de la muerte de Simón Bolívar.



Así como este expresidente todos los que han dado cita al fiesta de letras, que se inauguró el jueves y que concluye el sábado, tienen algo que contar o admirar del periodista y escritor colombiano cuya fundación que lleva su nombre es la encargada de realizar esta actividad.



Tanto el festival como el premio Gabo cada año se superan así mismos. Y solo una prueba de ello es que en esta versión, en su ceremonia de apertura, incluyó una conferencia magistral de una leyenda del periodismo: Martin Baron. El periodista estadounidense fue ganador de un Pulitzer por una investigación que destapó los abusos de sacerdotes a niños en EEUU y que terminó inspirando un premio Óscar.



Además de Baron, más de 60 destacados periodistas de 20 países, incluida Bolivia, fueron invitados al festival para participar en talleres, charlas y actividades culturales con los miles de asistentes a las 42 actividades gratuitas que ofrece el Premio y Festival Gabo, que cerrará con un concierto de la cantante mexicana Natalia Lafourcade.



Medellín, sede del encuentro, es un municipio colombiano con casi 2,5 millones de habitantes. La ciudad de la eterna primavera, como ha sido denominada por su clima agradable, su exuberante naturaleza y la cordialidad de su gente, está situada en el valle de Aburrá, en la cordillera de los Andes.