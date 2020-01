"Hay miembros de primera y de segunda en el Consejo de Seguridad"

Cada vez que ve la plaqueta de Bolivia en la presidencia del Consejo de Seguridad se siente orgulloso de ser boliviano. Sacha Llorenti habla de la agenda que tendrá este mes en la principal instancia de la ONU.

¿Es la primera vez que Bolivia preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?

Esta es la tercera vez que Bolivia es miembro no permanente del Consejo de Seguridad. En las dos oportunidades en las que fuimos parte, también se ocupó la presidencia de este órgano. Eso fue durante los periodos de1964-1965 y 1978-1979.

¿Qué funciones cumple la presidencia del Consejo de Seguridad?

Es imprescindible recordar que el Consejo de Seguridad es uno de los órganos más importantes del Sistema de Naciones Unidas. Su mandato es en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Es la única instancia, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, que puede imponer sanciones o autorizar el uso de la fuerza. La presidencia del Consejo del Consejo de Seguridad es una alta responsabilidad que implica la coordinación de los trabajos del Consejo, la representación y la vocería del mismo y el planteamiento de la agenda para el mes que dura el ejercicio de la misma.

¿Cuál es la agenda que tiene Bolivia como presidente del Consejo de Seguridad?

El mes de junio suele ser un periodo con mucha actividad dentro del Consejo. Este año no es una excepción. Entre algunas de las prioridades que podemos señalar de la agenda propuesta por Bolivia y aprobada en la primera reunión del Consejo, el pasado jueves, podemos señalar a las siguientes: una sesión sobre ‘diplomacia preventiva y aguas transfronterizas’ que tuvo la presencia del señor presidente Evo Morales y del Secretario General Antonio Guterres y se llevó a cabo el martes 6 de junio. El 13 de junio tendremos una sesión acerca un enfoque integral sobre la acción contra minas y la mitigación de la amenaza de explosivos. Entre el 22 y 24 de junio, el Consejo realizará una misión a Haití. El día 20 se tendrá una sesión sobre la ocupación israelí en territorio palestino. Para el 28 de junio, tendremos un debate abierto sobre no proliferación de armas químicas, biológicas y nucleares. Recordemos que Bolivia preside actualmente el Comité que trata esa temática al interior del Consejo de Seguridad.

Siria, Colombia y Haití son las temáticas coyunturales en el Consejo de Seguridad. ¿Qué se hará en cada tema?

Sin lugar a dudas. Siria es una de las grandes heridas abiertas en la humanidad, un conflicto armado que ha acabado con la vida de centenares de miles de muertos y millones de heridos, desplazados y refugiados. Este es un tema que se ve en tres vertientes: el proceso político auspiciado por la ONU, la situación humanitaria y lo relacionado con el deplorable uso de armas químicas. Estamos esperanzados en que los procesos de diálogo y negociación en Ginebra, complementado con los de Astana, Moscú y Egipto tengan éxito. En este tema, es imprescindible señalar que fue la política de intervencionismo de algunos Estados que desató esta terrible tragedia. Sobre el proceso de paz en Colombia, probablemente sea una de las notas más positivas del trabajo en el Consejo. En una visita reciente a Colombia, el Consejo manifestó su apoyo y reconocimiento tanto al gobierno de Colombia como a la dirigencia de las FARC por los avances en el proceso de paz. Por supuesto, que construir la paz no es sencillo, pero existe plena confianza de que ese es un proceso irreversible. En cuanto Haití, Bolivia propuso y el Consejo aceptó realizar una misión, es decir, un viaje a Haití. Este viaje permitirá hacer una evaluación de la situación en el país, dados los importantes avances políticos e institucionales. Se hará seguimiento al cierre de MINUSTAH y el proceso de apertura de la siguiente misión que no tendrá un componente militar, sino de fortalecimiento institucional. Cabe señalar que de acuerdo con nuestro criterio, la ONU tiene una gran deuda con Haití.

¿Qué trabas existen para avanzar en la lucha contra el Estado Islámico?

Es una pregunta muy compleja de responder, debido a que la situación en el terreno es altamente compleja, con una multiplicidad de actores e intereses. De todos modos, es importante dar un marco histórico a la lucha contra el denominado Estado Islámico. Este grupo terrorista se forma y consolida por el vacío dejado después de la invasión de Estados Unidos a Irak y del derrocamiento de Sadam Hussein. Ese vacío fue llenado por este grupo que tomó control de una gran porción de territorio, tanto en Irak como en Siria. Además manteniendo una presencia que trasciende el Medio Oriente con ramificaciones en otros países de Asia, África y Europa. Desde esa invasión a la fecha existen más de un millón de muertos. En el Consejo de Seguridad existe unanimidad en el objetivo de derrotar a ISIS. También es necesario reconocer que en la vanguardia de la lucha contra este grupo están los pueblos de Siria e Irak y que las mayores víctimas de las atrocidades del terrorismo son los musulmanes.

Rusia, por su derecho a veto en esta instancia, ¿frenó varias acciones del bloque que lidera Estados Unidos?

Lamentablemente, prevalece en el Consejo una estructura anacrónica y antidemocrática. Cinco países tienen no sólo derecho a veto sino que tienen garantizada su permanencia en el Consejo de Seguridad. En cambio, el resto de los miembros debe someterse a voto y conseguir más de dos tercios de apoyo antes de ser parte Consejo por dos años. Eso implica que haya miembros de primera y segunda, violando así el principio de igualdad soberana de los Estados. Por otro lado, la experiencia nos demuestra que algunos miembros utilizan al Consejo como una ampliación de sus aparatos de propaganda y ponen sobre la mesa resoluciones no negociadas, a sabiendas de que serán vetadas y luego usadas en una campaña mediática. Lamentablemente, como lo hemos afirmado públicamente, en determinadas circunstancias el Consejo es instrumentalizado como un peón en el tablero de la guerra, y no es utilizado como la mesa más alta del diplomacia mundial para resolver situaciones de conflicto.

¿Cómo Bolivia puede contribuir a mejorar el desarrollo conceptual de los temas de paz y seguridad?

En estos tiempos de guerra, de crisis humanitaria, de hambruna, de desigualdad, del imperio de los más poderosos, el hecho de defender al multilateralismo es casi revolucionario. Es un pena, pero muchos países que se llenan la boca de un discurso por la democracia y los derechos humanos son los primeros en desconocer las normas de derecho internacional. Desconocen al multilateralismo. Bolivia está haciendo un aporte sobre la base de tres factores que determinaron su actual protagonismo internacional: Primero, el liderazgo del presidente Evo Morales; segundo, el hecho de gozar de una diplomacia genuinamente independiente y soberana; y, tercero, el hecho de que el país es reconocido en todo el mundo por sus grandes avances en materia económica, social y política. Sobre esa base, podemos permitirnos cuestionar el statu quo, criticar las injusticas y defender a los pueblos. Ese es el mandato que intentamos cumplir.

¿Hay temas en disenso en el Consejo de Seguridad?

Es deber reconocer que en muchos temas existe consenso. Esos temas no aparecen en los medios. Sobre todo en lo que se refiere a casos como el del proceso de paz en Colombia, la situación en la península coreana, la situación en Haití o la situación en muchos países de África. Sin embargo, en otros hay disenso. Un ejemplo de ello es la situación en Siria

Había el interés de reformar el Consejo de Seguridad ¿Continúa esta iniciativa y de ser afirmativo cómo se ejecutaría este plan?

Esa es una vieja, muy vieja iniciativa. Las propuestas, intentos de negociación y reuniones sobre el tema llevan ya más de 20 años. Existen propuestas para ampliar el número de miembros permanentes, tener miembros semi-permanentes, ampliar la representación regional o limitar el uso del veto. Es importante, por ejemplo, señalar que África, América Latina y el Caribe, pese a tener más de 85 Estados miembros, no cuentan con miembros permanentes en el Consejo, y por otro lado, Europa occidental tiene dos miembros permanentes. De todos modos, no veo que en el futuro cercano se dé un cambio en la Carta de las Naciones Unidas.

Como ciudadano boliviano, ¿qué sentimiento tiene al presidir la instancia más importante de Naciones Unidas?

Es sinceramente un privilegio muy grande. Primero, el hecho de representar a mi país en las Naciones Unidas y ahora hacerlo no sólo en el Consejo de Seguridad sino como presidente de este órgano. Cada vez que veo la plaqueta que dice Bolivia, pienso en la responsabilidad y en el privilegio que constituye cumplir con esta tarea. Mi pensamiento y mi esfuerzo están fijos en representar de la mejor manera posible los intereses de mi patria. Para mí el premio más grande sería que las bolivianas y bolivianos se sientan orgullosos de la forma en que los estamos representando.

En los aspectos de protocolo y seguridad, ¿qué instrumentos se otorga a un presidente del Consejo de Seguridad de la ONU?

La presidencia del Consejo de Seguridad cuenta con una oficina en Naciones Unidas y con el apoyo del secretariado de la organización para cumplir con sus obligaciones.