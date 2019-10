Alianza Seguros activa la venta de SOAT 2015

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., que se adjudicó la licitación de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) para vender el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) gestión 2015, activó el plan nacional comercial con la perspectiva de alcanzar una cobertura de al menos 1.150.000 unidades vehiculares, de las 1.400.000 que comprende el parque automotor del país.



Desde el grupo asegurador Alianza, el gerente corporativo nacional comercial, Aníbal Casanovas, indicó que para conseguir este propósito se han contratado 4.500 agentes de venta en todo el país, de los cuales 2.500 comercializarán los certificados y adhesivos del SOAT en puntos fijos -en la calle- y los otros 2.000 prestarán el servicio móvil o ‘puerta a puerta’ desde donde solicite el cliente.



El ejecutivo refirió que para reforzar la logística de venta y dar una respuesta efectiva al público el trabajo comercial se complementará en entidades financieras, estaciones de servicio, telefónicas, supermercados y farmacias con quienes Alianza Seguros firmó un convenio.



Dio cuenta de que se ha contratado personal de supervisión, auxiliares y asistentes de SOAT y, en la estructura de atención de siniestros, a auditores médicos. En el caso de las provincias, explicó que se habilitarán puntos de venta en todo el país y, en Santa Cruz, oficinas de atención al cliente.



Hizo notar que de los $us 20 millones que se captan por la venta de SOAT un 75% se destina para pago de siniestros y el resto para cubrir gastos administrativos, inversión y comisión para los canales de distribución.



Según Casanovas, en caso de siniestros, el SOAT cubre aproximadamente $us 3.500.



Veto a otras aseguradoras

Cabe recordar que la compañía aseguradora Alianza participó de la licitación pública organizada por la APS, donde además de Alianza, participaron las compañías Credinform e Illimani que fueron descalificadas porque no cumplieron con los requisitos de la evaluación técnico-financiera del ente regulador.



Desde el sector del transporte urbano y provincial sindicalizado de Santa Cruz, el máximo dirigente, Róger Gonzales, indicó que hoy se reunirán para definir una posición sectorial, aunque señaló que están a favor de la inclusión de otra aseguradora en la venta del seguro obligatorio.



Se buscó, sin éxito, conocer la versión de los ejecutivos del transporte nacional sindicalizado respecto a este asunto