Crean una cerveza hecha con "esencia" de mujer

Un grupo de creadores en Polonia ha desarrollado una cerveza que se fabrica usando la bacteria que contiene el ácido láctico vaginal de la modelo checa Alexandra Brendlova. Ahora se está buscando inversores que ayuden a producir esta bebida en masa.



La idea ha sido calificada de sexista porque relaciona a las mujeres con una bebida alcohólica, los inventores se defienden asegurando que por el contrario se trata de un homenaje al género femenino, según publica el diario digital Emol.



"No hay posibilidad de que la presencia de otros elementos, inapropiados en nuestra bebida. El sabor de la cerveza es ligeramente amargo, podemos compararlo con el champán", señalan los inventores en su página de Facebook.



La botella fue bautizada como "The Order of Yoni" y usa en su publicidad imágenes de la modelo elegida tras una intensa búsqueda.



Sin embargo la recaudación de fondos es poco exitosa. Ellos pretenden reunir 150 mil euros, pero hasta la fecha solo han logrado 891, todo en medio de fuertes críticas contra el proyecto.



Si logran su cometido otras mujeres serán usadas en el proyecto bajo el compromiso de que ninguna de ellas participe en un trabajo sexual.



?