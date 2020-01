Senamhi dice que bajará la temperatura

La temperatura máxima de hoy llegará a los 30 grados, mientras que la mínima será de 21. De la misma manera, mañana el termómetro alcanzará los 32 y el martes a los 31, así informaron desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Esto no quiere decir que no hará calor, pero ya no se tendrá el sofocante calor que se sufrió en los últimos días.

Debido a la alta inestabilidad, las lluvias también estarán presentes. Por ejemplo, para el martes se pronostican tormentas eléctricas.



Ayer el termómetro marcó los 36 grados y la gente buscó la forma de hacerle frente. La mayoría acudió a las piscinas. En la calle se vio que los raspadillos y los refrescos eran los más apetecidos