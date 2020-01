Prohíben a funcionarios campaña para referendo

Las autoridades y servidores públicos de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), que irán a referendo el 20 de noviembre, podrán socializar los contenidos de los proyectos de normas básicas autonómicas, pero no promover el voto por una de las opciones de la consulta, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jose Luis Exeni.



"(Las y los servidores públicos) pueden y deben socializar el proyecto de Estatuto Autonómico o Carta Orgánica, explicar sus contenidos, difundirlos, distribuirlos; pero en esos espacios no pueden decir ‘vote por el Sí o por el No’", explicó la autoridad.



De acuerdo al Calendario Electoral, el 22 de agosto inició el periodo de campañas en espacios públicos para expresar la adherencia o rechazo por alguna de las opciones. Son 15 zonas poblacionales las que irán a consulta.



En las previsiones que se establecen en el Reglamento para Campaña y Propaganda Electoral en Referendo, emitido por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), los servidores públicos no pueden realizar campaña o propaganda electoral en actos de gestión utilizando los recursos públicos o en horarios laborales.



Exeni manifestó que el Reglamento para el Referendo del 20 de noviembre prevé la socialización de las propuestas normativas, en el entendido de la necesidad e importancia de que los documentos que se someterán a consulta sean difundidos entre la ciudadanía, para impulsar un voto informado.



“La única restricción es que, en el caso de las servidoras y servidores públicos no sólo pueden, sino ojalá hagan la socialización; pero no pueden aprovechar estos espacios para hacer campaña electoral”, reiteró.