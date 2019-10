Existen solo 38 sentencias por feminicidio en Bolivia

Bolivia registra 38 sentencias por feminicidio en dos años y medio desde la vigencia de la Ley 348, para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. La información oficial la proporcionó la Fiscalía General del Estado.



"El Ministerio Público llevó adelante 192 casos por feminicidio en todo el país en el marco de dicha norma, del total de casos, 38 culminaron con sentencia máxima de 30 años de presidio para los feminicidas; 39 casos están en la fase de acusación formal; y 51 con imputación; el resto se encuentra en otras etapas procesales", indican los datos publicados por el ministerio de Comunicación.



Se explica también que, en promedio, por año se tienen 26 casos de feminicidio atendidos por la Fiscalía General del Estado en 2013; 77 el año 2014 y 89 entre enero y octubre de este año, un índice más alto en las casi tres gestiones.



En cuanto a las sentencias, se tienen seis casos concluidos con data del 2013; 16 que corresponden al 2014; y 16 también en los diez meses de 2015, conforme a lo establecido en la norma promulgada por el presidente Evo Morales.



La norma indica que un caso de feminicidio no es posible utilizar la figura de "homicidio por emoción violenta", a la que se acogían antes de esa norma los agresores, haciendo referencia a razones de “honorabilidad”, para lograr sanciones entre 2 y 6 años de prisión, que en la práctica no era cumplida.



Prohíbe también la "conciliación", precautelando la vida y la integridad sexual de las mujeres, sancionando a los funcionarios que la promovieran, aunque excepcionalmente podrá ser promovida por una única vez por la victima, no siendo posible en caso de reincidencia.