Eugenio Derbez recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Muy emocionado y agradecido, el actor mexicano Eugenio Derbez recibió este jueves la estrella con su nombre en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles (EE.UU.), y dedicó este reconocimiento al público latino que le ha apoyado a lo largo de su carrera.



"A mi gente, a mis latinos, a mis hermanos latinos. Gracias por ponerme donde estoy. Esta estrella es gracias a ustedes", señaló Eugenio Derbez en su discurso.



"Gracias por sus risas, por su amor y, especialmente, por apoyarme en esta nueva aventura en Estados Unidos", dijo Derbez para referirse a una "aventura" que, según sus palabras, comparten todos los latinos: "El sueño americano".



Con traje azul claro y muy sonriente en todo momento, el actor lanzó besos al numeroso público presente en el homenaje que, con banderas mexicanas y carteles, no paró de jalear a su ídolo durante toda la ceremonia.



"¡Ya tenemos papeles!", gritó con ironía Eugenio Derbez cuando recibió un certificado de la ciudad de Los Ángeles que le hace merecedor de la estrella en la avenida Hollywood Boulevard.



Derbez, que es una de las voces más reconocidas de la comunidad latina en Estados Unidos, relató frente al micrófono que su madre le llevaba de niño al cine y que esa "afición" luego se convirtió en su "pasión".



Aseguró además que las buenas historias hacen que el público pueda sentir una emoción tras otra: tristeza, miedo o alegría.



"Tenía probablemente diez años cuando le dije a mi madre: ""Esto es lo que quiero hacer cuando sea mayor. Quiero ser un narrador de historias"", explicó.



El intérprete de "Instructions Not Included" (2013), y que la próxima semana estrenará el filme "Miracles from Heaven", dedicó el reconocimiento también a todos los profesionales que le acompañaron tanto en México como en Estados Unidos.



Apuntó que su camino hasta llegar a Estados Unidos fue "difícil", pero indicó que finalmente llegó a buen puerto porque "nadie hace finales felices mejor que Hollywood".



Derbez quiso dedicar también unas palabras muy especiales para su familia y agradeció a su madre y su padre por infectarle "el virus del mundo del espectáculo".



"Esta estrella tiene cinco puntas. Sin una de ellas, no sería una estrella. De la misma manera, no sería quien soy sin una de mis cinco puntas, de mis cinco centros del universo, mis cinco pilares", dijo Derbez, al borde de las lágrimas, al referirse a su mujer y sus cuatro hijos.



"Los amo profundamente", concluyó Derbez antes de lanzar al aire un "¡Viva México!" que, posteriormente, fue acompañado por los cánticos de sus seguidores, que gritaron "¡Sí se pudo, sí se pudo!".