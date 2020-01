La televisión es asaltada por series al por mayor

Es temporada de estrenos en las cadenas internacionales y las novedades no solo están en la programación, sino también en la distribución. Por ejemplo, Fox ya permite ver contenidos exclusivos en sus aplicaciones para televisores inteligentes, computadoras y celulares. Con esto la corporación estadounidense pretende pelear el segmento del mercado liderado por Netflix. En su servicio Fox Play se puede ver la primera temporada de dos de sus series más esperadas: Taboo y The young pope.

La primera es un thriller creado y protagonizado por Tom Hardy y producido por Ridley Scott, que narra la historia de un aventurero, que en 1814 luego de pasar una década en los confines de la Tierra, regresa a Londres para reclamar la herencia de lo que queda del imperio naval de su padre, pero deberá enfrentarse a grandes retos.

La segunda es estelarizada por Jude Law, que interpreta a un ególatra pontífice que no tiene consideración de sus feligreses. En 10 episodios se retrata a un personaje astuto, irónico, soberbio y despiadado, que según Law, no muestra a alguien real, pero que tiene ciertos rasgos tomados de situaciones y costumbres que han tenido algunos religiosos. Taboo va todos los domingos, a las 21:30, por la señal Premium. Mientras que The young pope, después de la medianoche, también por Premium.

La cadena estrenó ayer la quinta temporada de The americans, en su canal Premium. La serie protagonizada por Keri Russell y Matthew Rhy cuenta la historia de un matrimonio de espías encubiertos de la KGB que se han hecho pasar por estadounidenses en la década del 80.

Novedades

Otro estreno de Fox es Feud: Bette and Joan que el viernes, a las 22:30, entrará al aire también a través de su apartado Premium. Ryan Murphy, creador de American horror story y Glee, eligió la historia de la rivalidad legendaria entre Joan Crawford y Bette Davis durante el rodaje de la película ¿Qué fue de Baby Jane?. Actúan Jessica Lange, Susan Sarandon y Catherine Zeta-Jones.

Uno de los estrenos más esperados es Big little lies que llega a las pantallas el domingo 19, a las 22:00, a través de HBO. Esta miniserie de siete episodios cuenta con un elenco de lujo: Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley, conocida por protagonizar la saga juvenil Divergente. Las tres interpretan a madres muy diferentes, unidas por la amistad y porque sus hijos comparten guardería, pero sus vidas son afectadas por una serie de eventos trágicos que las involucran en un asesinato.



En Netflix

El viernes 24 hará su aparición Ingobernable, serie protagonizada por Kate del Castillo para Netflix. La producción mexicana para el servicio de streaming (Internet) marca el regreso de la actriz tras el escándalo de su vinculación con el ‘Chapo’ Guzmán. En 15 capítulos se narra la historia de la primera dama de México y su manera de lidiar con grandes retos y descubrir la verdad.



Otro lanzamiento del portal es Iron fist, la producción de Marvel sobre un joven que combina la vida de alta sociedad con las artes marciales y el budismo. Y también está la segunda temporada de Love, que sigue los pasos de una pareja dispareja