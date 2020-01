El boliviano que triunfó en el exterior

Alejandro Rioja, empresario cruceño de 21 años, comenzó en 2015 en Flux Chargers, una empresa de cargadores portátiles localizada en Los Ángeles, California (Estados Unidos). Dos años después ha conseguido montar un conglomerado multinacional de cuatro empresas con presencia en más de 90 países.

En una entrevista a la red televisiva ATB contó que su perseverancia y el trabajo duro han sido las cualidades que lo llevaron al lugar que ocupa ahora. Sin embargo, mientras veía la entrevista no podía evitar pensar en el libro Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James Robinson, economistas que, luego de un exhaustivo estudio histórico, llegaron a la conclusión de que son las diferentes instituciones (reglas del juego) las que determinan, en el largo plazo, la riqueza de los países. La experiencia de Alejandro, por su parte, pone de manifiesto la tesis de los autores: bajo la institucionalidad del país del norte –que entre sus bondades se encuentran la facilidad para hacer negocios e implementar ideas, la apertura al mundo, firmas que invierten en educación, ambiente competitivo, etc.-, Alejandro ha logrado conquistar el sueño americano.

Ahora, a la luz de sus éxitos, cabe preguntarse: si se hubiese quedado en el país, ¿habría obtenido los mismos resultados? Solo para matizar, abrir un negocio en Bolivia, según el Reporte Doing Business del Banco Mundial, requiere realizar 14 procedimientos, dedicar 45 días completos y, más o menos, $us 1.500 (un 54,1% del PIB per cápita). En contraste, en Estados Unidos solamente se necesitan seis procedimientos, cuatro días y $us 715 para inscribir el mismo negocio (un 1,3% del PIB per cápita). Así, se puede inferir que, para triunfar económicamente en Bolivia, un requisito es no ser pobre. Dura realidad, ¿no?

Por otra parte, Alejandro se destacó ganando olimpiadas en matemáticas en el colegio. ¿Esa es la realidad del estudiante boliviano promedio? Lamentablemente, no. A simple vista, si se toma en cuenta la cantidad de reprobados y ‘repechajes’ que existe para ingresar a las universidades públicas, se tiene un indicador para la falta de seriedad en lo que se refiere al estudio, tanto en el colegio como en la universidad.

En fin, ver que un boliviano triunfe en el extranjero, al menos desde el punto de vista empresarial, es motivo de orgullo. Sin embargo, para que estos no sean casos excepcionales, el país debería trabajar en simular las políticas (no reinventar la pólvora) que han hecho prosperar a otros países. La facilidad para hacer negocios y la educación serían factores clave.