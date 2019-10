Reynaldo Pacheco, entre la cámara y el micrófono

Reynaldo Pacheco continúa trabajando en EEUU. Este 14 de marzo lanzará dos canciones, When we let it go y The fall, por Amazon y por I-Tunes. Mientras, el 28 estrenará el videoclip ante la prensa estadounidense.



El paceño tiene menos de 30 años y es uno de los máximos representantes bolivianos en la meca de la cinematografía de Hollywood. Después de haber actuado en la película producida por George Clooney Our brand is crisis, junto con Sandra Bullock y Billy Bob Thornton, las puertas se le abrieron para incursionar en la música, gracias a que fue el personaje con mayor aceptación del público, incluso más que la actriz de Un sueño posible.



The fall (La caída) está inspirada en la temática del filme Our brand is crisis y tiene la participación de los prestigiosos músicos Érick Johnson y Amy Kuney. Usa instrumentos bolivianos, como la quena, el charango y el bombo, con la esencia latinoamericana para el mercado anglosajón.

Este será el tema principal de su nuevo proyecto, Almas que migran. Relata las vivencias de estudiantes venezolanos que pelean contra su régimen con videos en las redes sociales.



La música no es nueva para el actor, pues solía pertenecer a la filarmónica boliviana, con los que aprendió el canto lírico en diferentes idiomas, razón por la que está interesado en crear más canciones políglotas. “La música es muy poderosa y puede tener llegada a muchas más personas”, afirma.



Audiovisual

Para la realización del videoclip de The fall, Reynaldo trabajó con la productora Indómita. Es un audiovisual cargado de mensajes para luchar por las causas que atañen a la sociedad actual con imágenes de protestas y de marchas, como la de Black live matters, un movimiento por los derechos de los afroamericanos en EEUU.



Fueron 10 técnicos que participaron en la realización del video, cuyo escenario principal es el salar de Uyuni y la tradicional calle Jaén de La Paz. Se usaron al menos 200 extras para el rodaje, donde intervinieron los actores de la academia HAPA (institución que también opera en Bolivia).



La temática de la canción está directamente ligada con la organización Changing stories, que Reynaldo fundó junto con la cruceña Natalia Connely, y que funciona desde hace más de dos años.?Se trata de una productora social que colabora con la creación del filme Pillko punku, del colectivo Hormigón armado, en la urbe paceña