Los perros entienden el tono en que les hablas

Todo dueño de un perro está seguro de que el animal entiende cuando le habla, pero ahora, un estudio va más allá al asegurar que los canes no solo son capaces de distinguir lo que decimos, sino que además en qué tono lo hacemos.



El trabajo, realizado por un grupo de investigadores húngaros, señala que los mecanismos neuronales que procesan las palabras evolucionan mucho antes de lo que se pensaba hasta ahora y que no son únicos del cerebro humano, según publica la revista Science.



Los resultados del estudio demuestran que "para los perros, un buen elogio puede funcionar muy bien como recompensa, pero funciona aún mejor si palabra y entonación coinciden", explicó en un comunicado el profesor Attila Andics, de la Universidad Eötos Loránd de Budapest.



Según el experto, los perros no solo diferencian lo que decimos y cómo lo decimos, sino que además "pueden combinar las dos cosas para lograr una interpretación correcta de lo que esas palabras realmente significan".



El estudio sugiere además que en un ambiente rico en habla, como el caso de un perro que vive en con una familia, las representaciones del significado de las palabras pueden surgir en el cerebro, incluso en el caso de mamíferos no primates y que no son capaces de hablar.



Los perros, igual que las personas, usan el hemisferio izquierdo para procesar las palabras, y utilizan el derecho para identificar la entonación con que se dicen.



Así, el cerebro de las personas no solo analiza de manera separada qué se dice y cómo se dice, sino que además integra esas dos informaciones para llegar a un significado unificado. Los perros también pueden hacer los mismo y "para ello emplean unos mecanismo cerebrales muy parecidos", agregó el experto.



En la investigación participaron 13 perros, que estuvieron inmóviles en un aparato de resonancia magnética funcional (fMRI) para realizarles escáneres cerebrales de manera no invasiva y sin dolor, los cuales sirvieron para medir la actividad cerebral de los animales mientras escuchaban la voz de sus entrenadores