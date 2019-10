Alcaldes de Potosí desconocen a los cívicos

Los alcaldes de 40 municipios del departamento de Potosí desconocieron este miércoles a los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que están movilizados en mantienen aislada a esa ciudad y marchan en La Paz.



Los burgomaestres pidieron una reunión con el presidente de esa organización, Johnny Llally, para que les informe sobre su pliego petitorio, informó el alcalde de Tahua, Johnny Mamani.



"Desconocemos a Comcipo, quisiera trasladar la consulta, y por favor todos seamos parte de la solución de este conflicto, me gustaría que ustedes le pregunten la conformación del Directorio, si hay algún representante de las 16 provincias o de los 40 municipios", explicó a los periodistas.



Mamani informó que en horas de la mañana los alcaldes de los 40 municipios de Potosí se reunieron en la ciudad de La Paz, para analizar la movilización de Comcipo, en esta ciudad y en Potosí para pedir la atención de un pliego petitorio de 26 puntos.



El Alcalde de Tahua informó que en la reunión, los ediles potosinos redactaron una carta invitando al presidente de Comcipo, Johnny Llally, a una reunión para que les informe sobre su pliego petitorio, porque aseguró que no tienen conocimiento de su contenido.



"Debemos aclarar muy puntualmente a los medios de comunicación, que es una institución que no representa al departamento de Potosí.



"Nosotros, que vivimos en los diferentes municipios, en los 40 municipios del departamento, prácticamente hemos sido sorprendidos estos últimos días cuando nos informan de los diferentes puntos que tienen



Denuncia pública



Por su parte, representantes de Comcipo publicaron un video en su página de Facebook, donde uno de ellos denuncia, con el rostro ensangrentado, haber sufrido agresiones por parte de la Central Obrera Departamental (COD).



Los dirigentes cívicos de Potosí se encuentran movilizados hace 10 días en demanda de la atención a un pliego de 26 puntos.



El pasado lunes rechazaron dialogar con el presidente Evo Morales en el municipio de Uyuni, bajo el argumento de que la conversación debía realizarse en la ciudad de La Paz.