Revilla frustrado por falta de 'coordinación' con Evo

El alcalde de la ciudad de La Paz siente que existe mezquindad por parte del Gobierno nacional, aspecto que considera su peor frustración de cara a un nuevo 16 de julio. Espera que los actos protocolares por la conmemoración de la gesta libertaria posibiliten algún acercamiento con autoridades nacional e incluso con el presidente Evo Morales.



"Mi mayor frustración es no poder trabajar con el Gobierno nacional, hay ahí mucha mezquindad. Tenemos tres años en los que no habrá elecciones y ojalá pudiéramos establecer con el Gobierno coordinar un trabajo conjunto", dijo la autoridad en entrevista con EL DEBER.



La autoridad, que cumple varias actividades, sobre todo entregas de obras, habló de los proyectos que vendrán a futuro y de las características que se busca incorporar para que la sede de Gobierno se convierta en una urbe inteligente.



"Los paceños somos trabajadores, somos muy solidarios, acá no se discrimina a nadie. Estoy muy orgulloso de lo que se ha construido con la gente, de eso estoy muy orgulloso", agregó la autoridad, visiblemente emocionada por el cariño que recibe de la población.



Agregó que "tenemos que festejar el progreso, el desarrollo, las obras, pero también nuestra unidad, porque esa unidad es la que nos permite trabajar. Estoy feliz porque nos unimos, invito a los paceños a que festejemos este 16 de julio".



Las preguntas y respuestas realizadas a Revilla, que se publicarán de forma íntegra el mismo 16 de julio, revelan además ambiciosos proyectos que se desean en materia de salud, servicios básicos y cultura ciudadana.