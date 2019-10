Camioneros bloquearán las carreteras del país

Juan Yujra, dirigente de la coordinadora departamental del transporte pesado Santa Cruz, informó que se ha determinado bloquear las carreteras del país desde el lunes 18 de julio. La medida de presión exige la liberación de ocho dirigentes que se encuentran apresados en la ciudad de Sucre.



El dirigente advirtió que mientras sus compañeros no sean liberados, los transportistas no acudirán al diálogo convocado por el Gobierno.



“Como vamos a participar si dos de nuestros dirigentes nacional se encuentran detenidos en Sucre. No vamos a participar mientras nuestros compañeros no sean liberados, nuestras medidas se mantienen", señaló Yujra.



La viceministra de Políticas Tributarias, Susana Ríos, convocó al sector en apronte a sus movilizaciones a una reunión para este miércoles con el propósito de escuchar sus demandas y desactivar las medidas de presión.



Ayer en Santa Cruz el sector del transporte pesado realizó una marcha de protesta. La caravana partió desde Play Land Park (carretera Santa Cruz-Warnes) y se dirigió hasta el cuarto anillo para demostrar su rechazo a las citaciones.