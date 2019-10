Multan a 64 choferes por no tener roseta en La Paz

El jefe de la Unidad de Control de la Secretaría Municipal de Movilidad de La Paz, Andrés Beltrán, informó que en la primera jornada de controles sobre rosetas de calidad en minibuses y carrys, se sancionó a 64 conductores que no contaban con esa certificación.



Una multa de 100 bolivianos deben pagar los choferes que no pasaron por la inspección, que concluyó el pasado viernes con más de 15.000 motorizados. En la víspera también se procedió al decomiso de placas a quienes además tienen cuentas pendientes con la comuna.



Conoce más: Decomisan placas y dan sanciones a conductores



El funcionario explicó que de los 64 vehículos con sanción, ocho son por no contar con la roseta de certificación entregada por la comuna y los otros 56, pese a tener el sticker, volvieron a incorporar muchas irregularidades observadas en los motorizados.



La próxima semana se habilitará un puesto de inspección para los más de 2.000 vehículos que no acudieron, misma que fue una de las condiciones para que se incremente la tarifa de los pasajes. Se exige la mejora de asientos, letreros visibles y la seguridad.



Lea también: Tránsito reporta al menos cinco puntos de bloqueos