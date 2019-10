Stiglitz cuestiona el nuevo rescate europeo a Grecia

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz calificó hoy el tercer programa de rescate de Grecia como "incoherente", porque no incluye una quita de la deuda y aseguró que las reformas acordadas no revertirán en el crecimiento de la economía.



"Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que este programa provocará una reducción del PIB. El FMI pide una quita de la deuda y en el programa no está prevista una quita. Por eso es un programa incoherente", destacó Stiglitz en una entrevista con la agencia de noticias griega AMNA.



El economista estadounidense insistió en que una quita de la deuda helena no es imposible en el marco legal de la Unión Europea (UE), como han defendido representantes de algunos países miembros como Alemania.



"El FMI conoce bien las reglas y las leyes de Europa y nunca hubiera propuesto algo que no puede hacerse", subrayó Stiglitz.



El economista norteamericano recalcó que el programa "no es un camino hacia el bienestar sino un ultimátum: o lo aceptas o sales (de la eurozona)".



"Desde la introducción del euro hubo un crecimiento mucho menor que antes. Se supone que traería bienestar y trajo recesión y crac", destacó.



Stiglitz recordó que el euro era antes de todo "un proyecto político, se suponía que contribuiría al acercamiento de los Estados miembros".



"No conozco una sola cosa que podría dividir Europa más (que el euro). En realidad contribuyó a disolver Europa", recalcó.



El economista insistió asimismo en la necesidad de que Grecia emprenda reformas estructurales, pero mostró su escepticismo sobre las previstas en el acuerdo con sus socios europeos.



A su juicio estas medidas "no son las más importantes y además algunas de ellas están mal planificadas".



Expresó el deseo de que los acreedores colaboren con el Gobierno para introducir reformas más importantes que "modernicen la economía, debiliten la oligarquía y hagan frente a la corrupción".



"Desgraciadamente, en el pasado, algunas de las posturas de la troika sabotearon iniciativas de gobiernos anteriores para hacer frente a esos problemas", apuntó.

