La autonomía trata de tomar impulso con cartas orgánicas

Bolivia puede duplicar hoy la cantidad de municipios que ya cuentan con carta orgánica. Repartidos en cinco departamentos de todo el país, 12 municipios llevarán a consulta sus constituciones municipales, dos de ellos -Vallegrande y Postrervalle- están en Santa Cruz. A esto se suman las consultas por estatuto indígena en Huacaya y el referendo para convertir el municipio de Macharetí a la autonomía indígena guaraní.

Hasta hoy, solo ocho de 338 alcaldías del país tienen sus cartas orgánicas en vigencia. A ellos se le sumaban otras tres jurisdicciones con estatuto indígena, una región autónoma y dos departamentos con estatuto departamental. Tras los reveses sufridos por el proceso autonómico en septiembre de 2015 y noviembre de 2016, cuando se rechazaron cinco estatutos departamentales, cinco cartas orgánicas y dos estatutos indígenas, las consultas de hoy pueden significar un nuevo impulso para el proceso autonómico, aunque, según analistas, las autoridades han perdido interés en estos procesos porque no les aumenta ni una competencia y ni un solo recurso extra a municipios, gobernaciones y territorios indígenas. Por ello aseguran que el país ingresa en una crisis autonómica.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, considera que es parte de un proceso gradual al que se están uniendo cada vez más municipios. Explica que para el 2018 ya hay otros 31 municipios que han pasado sus documentos por el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que hay 150 entidades territoriales autónomas que ya han realizado al menos una consulta al TCP.

En proceso

Pese a que la Ley Marco de Autonomías tiene siete años, Siles aclara que el primer referendo autonómico se celebró en septiembre de 2015 y el año pasado se celebró otra consulta, por lo que el proceso de implementación de cartas orgánicas y estatutos está en marcha, más aún si se considera que la elaboración de la carta orgánica es potestativa, no obligatoria.



El proceso tiene críticas. Pese a que hoy están habilitados para votar 118.000 personas y se ha invertido casi Bs 4,7 millones en organizar los 14 referendos, el municipalista Iván Arias los considera una verdadera pérdida de tiempo y de dinero. Señala que con las cartas orgánicas ni se gana ni se pierde autonomía, que las alcaldías funcionan bien con la ley 482 de Gobiernos municipales y que las cartas orgánicas son un capricho del viceministro Hugo Siles para justificar su existencia. “Hay otras prioridades, para qué van a gastar Bs 1 millón en una carta orgánica. A veces me pregunto por qué el Gobierno se empeña en hacer estos procesos electorales, si será por la autonomía o por ajustar su maquinaria electoral con miras a 2019”, cuestionó.



El constitucionalista José Luis Santistevan va a las cifras. Se fija que ningún municipio grande tiene carta orgánica. “Si de verdad fueran necesarias, habría presión para aprobarlas”, dice.



Santistevan es el autor de la tesis de que vivimos un momento de crisis de autonomía, que este proceso se comenzará a notar cuando se termine el pacto fiscal y los municipios se den cuenta de que tanto recursos como competencias han sido recentralizados. Culpa a un instrumento y a un tribunal por ello. Dice que a través de las leyes especiales se centralizaron competencias en educación, salud, telecomunicaciones, seguridad y clasificación de impuestos. Además, el TCP deformó la Constitución al considerar que estas leyes estaban por encima de las cartas orgánicas y obligar a los municipios a que sus documentos tengan concordancia con las leyes y no solo con la CPE. “Después del Constitucional, solo queda el tribunal celestial, así que la única posibilidad de que haya verdadera autonomía es reformar esas leyes”, dice.

Según explica, no solo quitan competencias, también condiciona recursos, echando por tierra la autonomía financiera.

Siles no está de acuerdo. Explica que no hacer las cartas orgánicas significa estar atados a los pocos artículos de la ley 482, cuando en las “pequeñas constituciones municipales” se pueden tener hasta 200 si los necesitan, definir regímenes y adoptar competencias.

Para el analista Gustavo Pedraza, las cartas orgánicas se volverán de utilidad en la medida que sean realizadas con la participación de toda la población, que tengan la visión de fortalecer y modernizar el gobierno municipal y dándole formalmente el ejercicio de su autonomía. “Caso contrario, será una oportunidad perdida”, apuntó.

Hoy, 14 municipios hablarán en las urnas y dirán si el proceso fue público, si la autonomía avanza o si fue solo una oportunidad perdida.

En Santa Cruz de La Sierra se la retomará después de mercado y transporte

Santa Cruz de la Sierra no será uno de los municipios que llevará a consulta su carta orgánica. El municipio más poblado del país, el que recibe más presupuesto y el que se asienta en 40.000 hectáreas, aún no tiene un texto para poner en consideración del Tribunal Constitucional. Alguna vez lo tuvo, lo hizo el anterior Concejo, durante la gestión de Desiree Bravo, pero los nuevos concejales decidieron no tomarlo en cuenta y comenzar todo de nuevo. Según el representante del MAS, Tito Sanjinés, se ha llegado al acuerdo de escribir la carta orgánica luego de trasladar los mercados y ordenar el tráfico vehicular con una política de movilidad urbana. Cree que después de eso, cada bancada hará su trabajo, elaborará su propuesta y la presentará a la población.