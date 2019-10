Escritoras piden rebajar entradas a Feria de Libro

Las escritoras Liliana Colanzi, Giovanna Rivero y Magela Baudoin reclaman rebajas en los precios de las entradas a la Feria Internacional del Libro (FIL) y cuestionan que sea el evento de libros más caro del país.



“La feria del libro de Santa Cruz es uno de los pocos eventos en Santa Cruz en el que niños, jóvenes y adultos tienen acceso a los libros. Desde el año pasado, el precio de la entrada se incrementó de Bs 15 a 20, haciendo de esta feria del libro la más cara de Bolivia (la feria de La Paz, por ejemplo, cobra Bs 10)”, señalan en un comunicado.



“Esto se debería, a la falta de apoyo institucional a la feria, que no permite mantener el precio de la entrada a una suma más accesible para todos los sectores sociales. Llamamos por ello a las instituciones públicas y privadas a hacer de la FIL Santa Cruz un tema prioritario y a ofrecerle el apoyo que merece un evento de esta importancia. Una ciudad de un millón y medio de habitantes que es con orgullo el motor económico del país debe extender su responsabilidad con respecto a un desarrollo cultural necesario para la población en el siglo XXI”, afirman.



Colanzi, Rivero y Baudoin van a ser homenajeadas en la feria por los premios literarios que obtuvieron el año pasado: Colanzi ganó el Aura Estrada, de México; Rivero el Cosecha Ñ, de España, y Baudoin el Premio Gabriel García Márquez, de Colombia.



Este año, gracias a las gestiones de la Cámara del Libro, una empresa —la telefónica VIVA y su Fundación— ha invertido sus recursos en reducir la entrada de los niños a Bs 2,50, lo cual es un ejemplo de apoyo real y efectivo a la cultura y al que debieran adherirse otras empresas e instituciones hasta lograr que el ingreso a la feria sea gratuito.



“Queremos una feria cuyo precio sea accesible a todos los sectores de la población. Es más, aspiramos a una feria en la que al menos los niños, jóvenes, estudiantes y personas de la tercera edad no tengan que pagar para entrar, en la que puedan ir a ver libros o a escuchar presentaciones y mesas de debate las veces que quieran y sin costo alguno”, indican las escritoras.



“La FIL es el espacio donde se discute, se piensa y se reinventa la cultura cruceña y boliviana. Sin literatura una ciudad no es capaz de forjarse una identidad, no puede pensarse a sí misma. La literatura no es ni debería ser el lujo de unos pocos sino un medio al alcance de todos”.



“La responsabilidad de contribuir al crecimiento, fortalecimiento y socialización de la FIL Santa Cruz debería ser un esfuerzo conjunto y comprometido entre las instituciones públicas y las empresas privadas, velando por que los costos de la feria estén lo suficientemente cubiertos como para que no todo ello recaiga en los asistentes”.



“Así como la ciudad es identificada a nivel nacional y continental por el despliegue a todo nivel que significa la Expocruz, así como en el área cultural la región es reconocida por el Festival de Música Barroca, queremos que la FIL Santa Cruz crezca y se consolide como otro de nuestros grandes orgullos. Eso debe comenzar por que todo el mundo pueda ser partícipe de esta fiesta: la feria debe ser una casa en la que todos entran y nadie está excluido por razones económicas”, concluyen.