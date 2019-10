Barco italiano incendiado llegó al puerto de Brindisi

El Norman Atlantic, el transbordador incendiado el domingo entre Grecia e Italia y en el que murieron al menos once personas llegó hoy remolcado al puerto italiano de Brindisi (sur).



La nave accedió al puerto después de realizar una travesía de más de veinte horas desde la bahía de Vlore (Albania), en la que ha permanecido los últimos días a la espera de que mejorasen las condiciones del mar.



El transbordador fue detenido durante algunas horas en las proximidades del puerto mientras las autoridades efectuaban un peritaje previo para asegurar su acceso.



Próximamente se llevará a cabo la operación de atraque, que podría durar algunas horas.



Los medios informaron de que la embarcación, aún humeante, podría ser ubicada en el muelle de Costa Morena Norte, entre el puerto medio y el externo.



Una vez toque puerto, las autoridades judiciales de Italia -que han incautado de la nave- emprenderán una investigación para esclarecer las causas del desastre y verificar que no hay más cadáveres a bordo, uno de los "temores" de la Fiscalía de Bari, encargada de estudiar el caso.



Este miedo deriva de la hipótesis probada de que en su interior, además de las cerca de 500 personas registradas, viajaban también algunos polizones como los tres ya rescatados -dos afganos y uno sirio- durante la operación de salvamento.



Las cifras oficiales apuntan a que en el suceso murieron once personas, si bien dos cadáveres no han podido ser recuperados.



Además otros dos trabajadores de nacionalidad albanesa perecieron durante las tareas de amarre de la embarcación, a la deriva ante las costas de Albania.



El suceso ocurrió en la madrugada del domingo, cuando se desató un incendio en algún punto del garaje de este barco fletado por la naviera griega "Anek" y que realizaba el trayecto entre el puerto heleno de Patras y el italiano de Ancona.



Autoridades de Grecia, Albania e Italia llevaron a cabo una operación de rescate de los cerca de 500 pasajeros que viajaban a bordo, que duró 36 horas y que estuvo dificultada por las muy adversas condiciones meteorológicas en ese área del Adriático.



La fiscalía italiana ya ha interrogado al comandante de la nave, Argilio Giacomazzi, y los medios italianos han informado de que otros miembros de la tripulación son investigados por su gestión en la evacuación de la nave.



Por el momento las mismas fuentes apuntaron a que esta mañana la Fiscalía de Bari, encargada de estudiar el caso, ha inscrito formalmente en el elenco de investigados a otras cuatro personas: dos miembros de la tripulación y dos representantes de la naviera.