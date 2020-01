Ronico Cuéllar se hace un cambio de look extremo

Luego de una semana de vacaciones, Ronico Cuéllar volvió a La Revista (Unitel) con nuevas ideas y nuevo look. El presentador sorprendió a sus seguidores con su imagen, apareció ¡completamente rapado!

Al respecto, el exconductor de Calle 7 contó que desde hace tiempo estaba tentado por este look, tanto para "refrescar" las ideas, como para fortalecer la fibra capilar. "No tomé en cuenta el invierno, simplemente me animé. También lo hice para que nazca más pelo", confesó.

En cuanto a las opiniones de sus amigos, Ronico dice que están divididas: "Algunas personas dicen que me queda bien, otras, que me veo feísimo, así que están equilibradas las críticas", afirmó tranquilo y complacido con su nueva imagen.

¿Qué te parece el nuevo look del presentador?