Evo pide que "nunca más" le pregunten por su hijo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió este domingo durante una entrevista que no le pregunten "nunca más" por el hijo que tuvo en 2007 con su expareja Gabriela Zapata, que está recluida en prisión acusada de haber cometido delitos económicos, según publica la agencia EFE citando al periódico La Razón y Cadena A.



"No me pregunten nunca más. Eso está en manos de la Justicia", respondió el mandatario al ser consultado sobre qué análisis hace de ese tema, tomando en cuenta que todavía hay dudas sobre si está o no con vida el niño que tuvo con Zapata hace casi nueve años.



Morales se refirió al tema en un programa televisivo inaugurado este domingo por medios paceños.



Zapata compareció el viernes durante más de tres horas ante una jueza para hablar del hijo que tuvo con Morales en 2007, pero su testimonio se mantiene en reserva por una decisión judicial.



La expareja del mandatario asistió a la audiencia para responder a una demanda presentada por Morales para que presente al hijo de ambos, después de que familiares y abogados de Zapata afirmaran que el niño está vivo y no muerto como aseguraba el gobernante.



Zapata se encuentra en prisión desde el 28 de febrero pasado, acusada de los supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.