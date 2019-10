Facebook veta comercio de armas en la red social

Facebook prohibió el uso de esa red social para la compraventa de armas entre particulares, tras presiones de grupos contra la violencia armada alarmados por la facilidad con que se hacían estas transacciones en línea en Estados Unidos.



Aunque Facebook y su red social de fotografías Instagram no participan en la venta de armas, estos sitios han servido de foro para tales negociaciones.



La red social con sede en California actualizó este viernes su política sobre manejo de los bienes regulados y prohibió que usuarios que no sean comerciantes de armas autorizados usen Facebook para ofrecer armas en venta o negociar estas transacciones.



"En los últimos dos años, más y más gente ha estado usando Facebook para hallar productos y para comprar y vender cosas de uno a otro", dijo la jefa de política de productos de la red social, Monika Bickert, en un correo electrónico de respuesta a la AFP.



Sin embargo, el cambio de política no afectará a los comerciantes de armas autorizados que promocionan sus productos en la red social, que es usada por 1.590 millones de personas al mes.



Facebook tiene restricciones similares sobre otros productos regulados, como las drogas que requieren receta médica o que sean ilegales. Ya en 2014 Facebook e Instagram habían prohibido que sus usuarios hicieran publicaciones sobre ventas y compras de armas.



La red social había estado bajo presión política en Estados Unidos para impedir las publicaciones que pudieran conducir a infracciones de las leyes sobre compra de armas o de control de antecedentes personales. Los grupos que promueven el control de armas quedaron jubilosos por el cambio de política.



"Un gran "me gusta" a Facebook por dar este importante paso", dijo Dan Gross, presidente de la Campaña Brady contra la Violencia Armada, en un comunicado.



"La Campaña Brady había instado a Facebook a prohibir las ventas de armas en 2014 y estamos felices de ver que Facebook finalmente ha adoptado nuestra política", indicó, agregando que esta medida "ayudará a mantener las armas lejos de las manos de gente peligrosa".