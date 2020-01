Trump quiere saber más de Venezuela

Donald Trump ha puesto nerviosos a muchos en América Latina con su retórica antiinmigrante, sus amenazas a México y sus amagos de revertir la política de su predecesor, Barack Obama, hacia Cuba. Esos son, prácticamente, los únicos países de la región de los que ha hablado en público. Pero el presidente electo, que empezará a gobernar desde la Casa Blanca en solo una semana, quiere saber más sobre sus vecinos inmediatos.



Al republicano le interesa y preocupa, sobre todo, la situación en Venezuela y en el Triángulo Norte de Centroamérica, según indicaron expertos latinoamericanos con los que se reunió en su despacho en la Torre Trump, en Manhattan.



“Preguntó por Venezuela”, reveló Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington y consultor internacional. “Estaba muy interesado en saber nuestra opinión de lo que está pasando y de lo que pasará allí”, corroboró Freddy Balsera, experto en asuntos hispanos.

“Me llamó la atención lo directo que fue en preguntar nuestra opinión sobre cómo está la situación allá y averiguar sobre el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el líder opositor Leopoldo López”, dijo Balsera, que también señaló el interés de Trump por Argentina ahora que el país vuelve a buscar un acercamiento a EEUU.

Preparativos para la posesión

Entretanto, se alista todo para la ceremonia de investidura de Donald Trump como nuevo presidente, el próximo viernes.



Se está reforzando la seguridad y se prevé movilizar a 28.000 agentes. Tiradores solitarios, embestidas con camiones y drones con armas son algunos posibles riesgos considerados por las agencias estadounidenses.



El día arrancará con ofrendas florales en el Cementerio de Arlington, luego tendrá lugar el juramento del nuevo presidente, seguido por la caravana por el centro de Washington, una gala y una ceremonia religiosa en la Catedral. Varios de esos eventos serán al aire libre, en especial la toma de juramento.



No asistirán a la posesión

Donald Trump fustigó ayer al prominente legislador e ícono de defensa de derechos civiles John Lewis, que dijo que no asistirá a la ceremonia de investidura por considerar ilegítima la elección del magnate inmobiliario. “Lewis debería dedicar más tiempo a arreglar y ayudar a su distrito, que está en una situación horrible, en vez de reclamar falsamente por los resultados de la elección. Todos hablan, hablan, hablan. No actúan ni resuelven. ¡Triste!", escribió en un tuit. Hasta ahora seis representantes demócratas han hecho público que no irán al acto de toma de juramento.



Por otro lado se preparan movilizaciones para esta semana entre quienes quieren expresar su frustración por la victoria de Trump. En todo el país están convocadas marchas de protesta pero el epicentro de las manifestaciones anti-Trump estará en la capital, donde inclusive un grupo anunció su intención de interrumpir la ceremonia prevista frente al Capitolio