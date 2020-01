New York Post publica a fotos de Melania desnuda

El diario New York Post publicó este lunes en portada una foto de la potencial primera dama estadounidense Melania Trump desnuda, desatando críticas en las redes sociales y acusaciones de misoginia.



Éste es el segundo día consecutivo en que el diario sensacionalista de Rupert Murdoch publica fotos desnudas de la esposa del candidato presidencial republicano Donald Trump tomada en los años en que ella era una joven modelo.



"Menage a Trump", dice el título haciendo un juego de palabras con "ménage a trois" (trío sexual), junto con la leyenda "fotos exclusivas".



La foto muestra a Melania desnuda abrazada por otra mujer desnuda en una cama.



El domingo el Post publicó en portada otra foto de Melania desnuda, con estrellas de color que le cubrían los pezones, bajo el título "The ogle office" (la oficina lujuriosa), un juego de palabras en inglés con la "oficina oval" de la Casa Blanca.



El equipo de campaña del candidato republicano pareció restar importancia a las fotos.



Un asesor de Trump, Jason Miller, dijo a CNN el domingo que no había "nada embarazoso con las fotos, ella es una mujer hermosa".



Ambas series de fotos fueron tomadas en 1995 cuando Melania, nacida en Eslovenia, tenía 25 años y trabajaba como modelo, antes de conocer a Trump.



Las fotos fueron publicadas al año siguiente en la ahora desaparecida revista francesa Max.



A mediados de abril el New York Post anunció su respaldo a Trump para presidente, describiéndolo en esa ocasión como "una superestrella potencial de gran promesa, pero que comete errores de novato".



La reacción a las fotos fue mixta en Twitter.



"La vergüenza es tuya #NewYorkPost por hacer pasar a Melania Trump como prostituta. Estados Unidos no necesita más aportes neandertales en esta escandalosa elección", decía un tweet.



"Estoy horrorizado e indignado" por las fotos, decía otro tuit, agregando: "Misoginia es misoginia".



Varios otros tuits también denunciaban los "intentos por avergonzar" a Melania.



Algunos querían saber cómo reaccionarían los electores republicanos que son cristianos evangélicos, mientras otros se preguntaban si Murdoch, que tiene posturas conservadoras, se había vuelto en contra de Trump.



Melania conoció a Trump in 1998 y se convirtió en la tercera esposa del magnate inmobiliario en 2005.