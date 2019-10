Evo y sus polémicos tuits en 46 días en Twitter

Con la cuenta @evoespueblo el presidente del Estado, Evo Morales Ayma, ingresó a la red social el 15 de abril de 2016. Hasta la fecha tiene más de 35.000 seguidores, sigue a cinco cuentas (@CFKArgentina, @NicolasMaduro, @MashiRafael, @dilmabr @Pontifex_es) y ya ha publicado 126 tuits.



Un mes y 16 días después de su aparición en Twitter, el mandatario motiva una nueva polémica. Durante la celebración de Corpus Christi acusó a la Iglesia de "humillarlo" mediante sus medios de comunicación, e incluyó una mención a Jesucristo.



La cuenta de Morales se mantiene activa. Este es un recuento de los "tuits" más polémicos del presidente:



“Como dice @Pontifex_es, estar con los pobres es estar con el socialismo comunitario y no con el capitalismo inhumano", publicó un día después de haber "nacido" en Twitter. Obtuvo 497 retuits y 836 "Me gusta".



El mismo día también se refirió a la decisión del Congreso de Brasil respecto a Dilma Rousseff. “No al golpe congresal. Defendamos la democracia del Brasil, su liderazgo regional y la estabilidad de América Latina”. Con este texto se hizo con más de 2.000 retuits y más de 1.000 "Me gusta".



“La mal llamada "guerra contra las drogas" es un fracaso porque EEUU la usa con intereses de dominación geopolítica”, se leía el 21 de abril. Este tuit le valió 843 retuits y 487 "Me gusta".



También acudió a Twitter para felicitar a los periodistas en su día y lo hizo de la siguiente forma:,

Saludo a los periodistas que luchan por la liberación de nuestros pueblos frente a otros que trabajan para someter la patria al imperio.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 10 de mayo de 2016 n

El 11 de mayo, cuando los "Papeles de Panamá" -trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación- habían liberado datos de empresas off shore relacionadas con Bolivia, en la cuenta atribuida al presidente de Bolivia aparecía el siguiente texto:,

Dinero mal habido, sin impuesto pagado, quiero que vuelva para el pueblo. 11 de mayo de 2016 n

También tuvo algo que decir sobre el caso Zapata, que ha captado la atención del país desde el 4 de febrero,cuando el periodista Carlos Valverde lanzó su denuncia sobre tráfico de influencias del jefe de Estado en favor de su ex pareja Gabriela Zapata.,

Tráfico de influencias, mentira. Sobre el hijo, mentira. La derecha es experta solo para la mentira. La oposición solo perjudica a la nación— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 13 de mayo de 2016 n

La Organización de Estados Americanos (OEA) tampoco se salvó, Evo le envió el siguiente mensaje el 19 de mayo: “La OEA no puede ser "Ministerio de Colonias de EEUU". Tenemos Patria Grande con soberanía. No necesitamos tutelaje de nadie”. Con este texto se ganó más de 1.000 retuits.



“El día en que exista un presidente norteamericano anticapitalista y antiimperialista Guantánamo volverá a Cuba”. También se lee en su cuenta. Este tuit, publicado el 21 de mayo, se hizo con más 274 retuits.



El jueves, día en que el mundo católico celebra Corpus Christi, Morales se acordó de Jesucristo en su cuenta de Twitter. Utilizó la misma red social para criticar a la Iglesia católica.

Medios de comunicación de la Iglesia Católica continúan como en el tiempo de la colonia. Hoy humillan al presidente indígena.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 26 de mayo de 2016 n

Ambos "tuit" han abierto un polémico debate en Internet. Hay quienes lo apoyan y otros que vierten duras críticas a sus creencias religiosas.