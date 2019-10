Defensor denuncia 10 casos de feminicidios en solo 23 días

No ha terminado el primer mes del año y ya existe un número considerable de casos de feminicidio. El defensor del pueblo, Rolando Villena, lamentó que en los primeros 23 días de esta gestión ya se haya registrado una decena de hechos de violencia contra la mujer.



“En Bolivia se está construyendo un modelo de sociedad desprovista de valores y crecientemente violenta, donde el respeto a la vida, la dignidad y la integridad se ha relativizado”, lamentó el defensor.



La pasada gestión, según Villena, se registraron 117 feminicidios. Al defensor le llama la atención que en este primer mes ya se haya sumado una decena de estas desgracias.



“Varios de los feminicidios cometidos fueron con tales niveles de crueldad y odio que nos hacen pensar ya no en individuos desequilibrados, sino en sociedades enfermas”, cuestionó Villena.



Al respecto, el diputado Víctor Borda (MAS) lamentó los casos de feminicidio y pidió al defensor que no culpe al Gobierno de estos hechos. “Es responsabilidad de todos, y debemos construir una fuerte concientización”, dijo.



Villena detalló que las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz se ratifican como zonas peligrosas por los casos de feminicidio. Están en riesgo las urbes de Oruro, Potosí y Tarija.