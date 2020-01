Renuncia negociador y las FARC hablan de rectificar

El jefe negociador del Gobierno colombiano en el proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, puso este lunes su cargo a disposición del presidente Juan Manuel Santos tras el triunfo del "no" en el plebiscito con el que se buscaba refrendar el acuerdo alcanzado en La Habana.



"He venido a decirle al presidente que pongo a su disposición mi cargo de jefe de la delegación porque no seré obstáculo para lo que sigue", dijo De La Calle en su primera alocución tras el plebiscito de ayer en el que el "no" obtuvo 6.431.376 votos (50,21 %) frente a los 6.377.482 sufragios a favor del "sí" (49,78 %).



En la declaración que realizó en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, De la Calle afirmó: "Los errores que hayamos cometido son de mi exclusiva responsabilidad. Asumo plenamente mi responsabilidad política".Al mismo tiempo dijo que continuará "trabajando por la paz sin pausa en el lugar donde yo pueda ser útil".,

El negociador brindó su "total apoyo" al jefe de Estado quien, a su juicio, mostró "un liderazgo valiente" porque "prefirió la paz a la inercia de la guerra, valiente porque se sometió a la decisión de los ciudadanos".



Aclaró que "la paz no ha sido derrotada" y señaló que incluso voceros del partido de oposición Centro Democrático, que lideró la campaña del "no", "han señalado que tienen objeciones sobre aspectos de lo acordado pero el deseo de paz es universal y unánime".



Asimismo, llamó a "la unión" e indicó que "hay que buscar un acuerdo nacional" en torno a la paz.



El presidente Santos no se ha manifestado sobre si De la Calle continuará o no al frente del equipo negociador, y ayer dijo que le dio instrucciones de viajar a La Habana junto con el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, para "mantener informados a los negociadores de las FARC" sobre el diálogo político que quiere iniciar con todos los partidos del país.



Las FARC busca mejorar el acuerdo



El jefe máximo de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, abrió la posibilidad de "rectificar" el acuerdo de paz que fue rechazado, por mínimo margen, en el plebiscito del domingo en Colombia.



"Estamos analizando con calma los resultados para continuar, porque esto no significa que se ha perdido la batalla por la paz", declaró Jiménez, también conocido como Timochenko, a W radio desde La Habana, sede por casi cuatro años de las negociaciones de paz.



El líder rebelde declaró que pese a que el "No" se impuso en las votaciones, las FARC "proyectarán iniciativas" para sacar "adelante este proceso" Este resultado "nos llena de más entusiasmo, nos compromete mucho más, porque de todas formas hay diversas lecturas y hay que analizarlas para ver en qué hay que rectificar", indicó a la emisora colombiana.



En ese sentido, destacó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos siguen comprometidas en el "mismo objetivo" de resolver un conflicto de 52 años que deja millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.