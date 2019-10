Argentina teme un ataque del Estado Islámico

Los dirigentes del colectivo judío AMIA comentaron sentirse preocupados por la posible presencia de una célula del grupo terrorista ISIS (Estado Islámico) en la Argentina, por lo que pidieron al Gobierno de Mauricio Macri mayores medidas de seguridad.



“En materia de seguridad no hay feriado, ni descaso, ni domingo. La comunidad judía en particular conoce muy bien cómo se maneja el terrorismo. El terrorista no tiene feriado ni descanso”, dijo el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohel Sabban, al sitio web BigBangNews.



Cohen Sabban fue recibido ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien intercambiaron información sobre la supuesta presencia de células terroristas internacionales, pertenecientes al ISIS, en la provincia de Corrientes.



“La ministra nos comentó lo que se está haciendo en materia de prevención y que se está trabajando activamente si esa información, que nos llega a través de las redes sociales, son verídicas o no” , sostuvo el dirigente de la comunidad judía.



Cabe destacar que un relevamiento realizado por el Soufan Group -un grupo de inteligencia de los Estados Unidos que analizó la globalización del ISIS- destacó que en las filas del grupo terrorista hay 26 sudamericanos, de los cuales 23 son argentinos y tres tienen origen brasileño.



La información sobre la supuesta presencia de células terroristas internacionales en Corrientes, fue publicada por el sitio de noticias ruso Sputniknews.com, que señaló que "una célula activa de Daesh (Estado Islámico según su acrónimo) actúa desde hace algún tiempo en ese distrito, en la región fronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay, según fuentes de inteligencia de Argentina".