OBRA: Comedia sin Titulo

SINOPSIS:

El teatro que pretende representar el Autor de Comedia sin título no es un ‘juego de palabras’ ni una casa de estructura vacía, ‘casa en la que nada ocurre’, sino ‘un pequeño rincón de realidad'(CST, 319). Por eso el Autor nos prepara una ‘emboscada’ a nosotros, espectadores ingenuos, que hemos asistido a ver la representación, pagando para que nos muestren un nuevo juego de ficción. Hemos sido convocados a participar del rito de la fantasía, pero esta vez el ritual está hecho de ‘verdades’ que no queremos oír y de cosas que no queremos ver. Nos sentaremos a ver la representación de lo que nos sucede y de lo que somos. La cuarta pared se ha convertido en espejo, y el escenario y la acción escénica no son más que una imagen desnuda de la platea en donde transcurre esta porción de nuestras vidas. El espejo es el medio que usará el Autor para incorporarnos, a la fuerza, a la representación. Seremos actores, representando el personaje de nuestro yo más íntimo, el que nos duele, el que nos revela El texto es una pieza incompleta. Se dice es el primer acto de una obra inconclusa. Es necesario hacer un trabajo de dramaturgia que permita completar la textualidad de la obra y sobretodo que permitan completar una estructura escénica. Los textos que se buscarán estarán en otras piezas de García Lorca y sobretodo en su poesía, que es la fuente de material más conocida por el público y que puede permitir una relación más cercana. También, como materia textual, se buscará la propia escritura del grupo de teatro. El colectivo, sus aspiraciones, sus perspectivas, serán un camino para reconocer esta realidad artística que se espera y que se tratará de encontrar en el camino de un montaje… probablemente incompleto.

Es necesario comprender que la materia textual que ofrece la Comedia sin título de García Lorca es una materia incompleta. Se podría decir también que está en el orden de una exploración creativa del autor. Y ese el punto de interés artístico del colectivo. El encontrar esa dinámica al interior del proceso de creación del montaje. No tratar de seguir la línea que buscaba el autor (hecho imposible al no tener al autor en el presente), se trata más bien de que eso sirva de plataforma para un trabajo semejante de exploración y cuestionamiento de lo que se hace. Una revolución al hecho teatral empieza por un cuestionamiento del propio proceso de trabajo, de su dinámico y su relación pre-establecida entre el espacio, los actores y el público.

ELENCO:

Adriana Ríos Soliz

Oscar Diego Leaño Isitaro

Mariana Sueldo Bianchi

Juan Pedro Silva

Beatriz Méndez Peña

Ana Marcela Mendez Callapa

Silvia Eugenia Chanbi Martinez

Marina Pereira Suárez

DIRECTOR:

Antonio Peredo Gonzáles

ASISTENTE DE DIRECCION:

Gabriela Tapia Lara