EEUU fuera del tratado de libre comercio Transpacífico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer la orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), firmado por su antecesor Barack Obama para formar la mayor zona de libre comercio del mundo.

Ese tratado, concebido como un contrapeso a la influencia creciente de China, fue firmado en 2015 por 12 países de la región Asia-Pacífico, pero no ha entrado en vigor. En la campaña electoral, Trump lo calificó de terrible para los trabajadores estadounidenses.



“Hemos hablado mucho de esto durante mucho tiempo", expresó Trump mientras firmaba la orden ejecutiva en el salón oval de la Casa Blanca. “Lo que acabamos de hacer es una gran cosa para los trabajadores estadounidenses", añadió.



El TPP fue firmado por 12 países que representan casi 40% de la economía mundial: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

La administración Barack Obama consideraba al TPP como el mejor tratado posible porque incluye no solo la eliminación de barreras comerciales, sino también normas sobre legislación laboral, ambiente, propiedad intelectual y compras estatales.



Varias organizaciones no gubernamentales lo cuestionan por alegar que tiene normas muy opacas para los trabajadores y el medio ambiente. Sostienen además que viola normas soberanas de países miembros e incluso limita el acceso a medicamentos.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ferviente defensor del tratado, admitió a fines de 2016 que sin Estados Unidos el TPP no tendría sentido.

No más empleados



Trump, también ordenó ayer la congelación total de la contratación de empleados del Gobierno, con la excepción de las Fuerzas Armadas.

El nuevo presidente estadounidense apenas comentó que el congelamiento de nuevas contrataciones no incluía al sector militar.



Ayer, la prensa acreditada ante la Casa Blanca fue convocada de urgencia al salón oval, donde el mandatario firmó el decreto.



La suspensión de nuevas contrataciones era una de sus más firmes promesas de campaña y era parte de su programa de gobierno.



Durante la campaña electoral, sin embargo, había sugerido que las áreas de salud y seguridad también estarían libres de ese congelamiento.



Se trata de una propuesta que constaba en un documento que Trump denominó “Contrato con los electores estadounidenses", en un apartado que incluía un conjunto de seis propuestas para “limpiar la corrupción" de Washington.



La prensa estadounidense había reportado en la primera semana de enero que diversos órganos federales aceleraron en diciembre pasado sus contrataciones, antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca

Limitan recursos a ong pro aborto

El flamante presidente de EEUU, Donald Trump, firmó ayer un decreto que impide financiar con fondos federales ONGs extranjeras que apoyan el aborto.

Esta medida fue instaurada por el republicano Ronald Reagan (1981-1989), y fue anulada por el demócrata Bill Clinton (1993-2001).



El republicano George W Bush (2001-2009) la volvió a implantar en su gobierno, pero su sucesor, Barack Obama (2009-2017), la suprimió de nuevo.



Las asociaciones estadounidenses de planificación familiar y de defensa de los derechos de la mujer estaban a la expectativa luego de que el nuevo presidente estadounidense se rodeara en su gobierno de altos cargos abiertamente contrarios al derecho al aborto.



Apuntalados por la victoria de Donald Trump el 8 de noviembre de la pasada gestión, los contrarios al aborto en EEUU se han movilizado y ya adoptaron, el mes pasado, en los estados en los que gobiernan, duras y cuestionadas medidas antiaborto.





El nuevo presidente, por su parte, se apresuró a nombrar en el Tribunal Supremo un juez ferozmente

opuesto al aborto, precisando que esta nueva relación de poder en la alta jurisdicción podría desembocar automáticamente en la anulación del fallo Roe v. Wade, que legalizó el aborto en 1973 en EEUU.

Por su parte, una organización de defensa de la ética gubernamental presentó este lunes una demanda federal contra el presidente Donald Trump por violar la Constitución al recibir pagos de gobiernos extranjeros en sus edificios y hoteles.