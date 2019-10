Santalla vuelve a los escenarios en septiembre

El actor y humorista David Santalla, confirmó este sábado que volverá a los escenarios en el mes de septiembre.



Con el buen sentido del humor que siempre lo caracteriza, Santalla indicó que tiene previsto volver a actuar a partir de la segunda quincena de septiembre, con varias propuestas e ilusiones.



“No hace mucho he aprendido a caminar, recuperándome de la enfermedad, gracias a Dios sin secuelas”, señaló el humorista a EL DEBER en un contacto telefónico.



Santalla manifestó que tiene planificado hacer una revista con el artista Vicente Valenzuela, para posteriormente realizar una obra de teatro.



El actor boliviano, agregó también, que aún no tiene una fecha fija ni lugar para formalizar su retorno a los escenarios, pero que sin duda ya lo tiene decidido.



“Vamos a ver si se puede hacer en el teatro aquí en La Paz o El Alto, sino pues nos iremos a Santa Cruz o Cochabamba (…) Espero no haya perdido al público, pero volveré de la mejor manera (al escenario)”, expresó Santalla.



Luego de una larga recuperación a causa de un accidente vascular cerebral, donde permaneció casi 22 días en coma. El humorista se recupera favorablemente y no deja de agradecer al público por todo el apoyo.



“Quiero agradecer a todas las personas que han orado por mí, los médicos me dijeron que realmente lo mío fue un milagro, pero yo creo también que no me ido al otro lado porque no tenía papeles al día”, dijo el actor.



Asimismo, agradeció el constante apoyo de sus hijos, quienes en todo momento se encontraron a su lado.