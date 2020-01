Cine boliviano como resistencia en La Plata

Entre un conjunto de baile caporales y aproximadamente 300 asistentes el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata (Fesaalp) brindó homenaje al país invitado del evento: Bolivia.



“La elección tiene que ver con la coyuntura actual de América Latina, entendemos a Bolivia como un lugar de resistencia de muchos procesos de organización y de construcción popular, que ahí hay una bandera que hay que seguir levantando, porque en el resto de Latinoamérica parece que hay un retroceso, pensando en nuestro país, lo que está pasando en Brasil, por eso la elección de Bolivia”, comentó Ana Streitenberger, una de las organizadoras.



"El Fesaalp, que nació con el objetivo de darle pantalla a la producción local, fue cada vez más superando las expectativas y a partir de todo el material que nos llegaba de América Latina el festival define un perfil latinoamericano dándole una identidad a la ciudad de La Plata pero pensando en la región de forma integral”, contó Streitenberger.



La Nación Clandestina y La sangre del cóndor, de Jorge Sanjinés; Yvy Maraey: Tierra sin mal, de Juan Carlos Valdivia; ¿Quién mató a la llamita blanca?, de Rodrigo Bellott, cortos de Cine Socavón y el corto Tinku, fueron las producciones bolivianas que se presentaron entre otras producciones latinoamericanas.



Tinku, documental de producción boliviano-argentina compitió en la categoría mejor cortometraje. También los Derechos Humanos tuvieron por primera vez su sección en el festival.



La comunidad boliviana es muy importante en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, siendo productores de los principales cordones hortícolas que proveen de verduras y frutas a los ciudadanos, de ahí una de las importancias de la selección de las películas bolivianas para esta undécima versión del festival según Ana Streitenberger.



¿Cómo fue el proceso de selección de las películas bolivianas?



Las cuatro producciones bolivianas tienen a los indígenas como actores y siendo Bolivia la única nación que se define plurinacional, dándole identidad a una gran cantidad de comunidades que la habitan. Tiene que ver con el desconocimiento, acá hay una gran comunidad boliviana pero no se la conoce o si hay un acercamiento la mayoría de las veces es a base de un prejuicio y el cine me parece que profundiza ese conocimiento. Por eso las películas de Sanjinés que desde el relato y el plano secuencia integral rompe con la visión del tiempo lineal que tenemos los occidentalizados desde la visión circular aimara. La inclusión de ¿Quién mató a la llamita blanca? fue para no quedarnos con la idea de lo indígena como algo que es parte de otro tiempo, que también se la puede ver con ironía.



¿Cómo fue el diseño y apropiación del afiche del festival basado en La nación clandestina?



La nación clandestina es una película que no tiene la nitidez de una película actual, por eso era importante destacar los colores porque es algo muy propio de la cultura boliviana, por eso no queríamos quedarnos sólo con la imagen del hombre que acarrea las ramas pero también darle los colores y añadir las rueditas de las cintas de reproducción, como si nos trajera las imágenes de Bolivia a Argentina.