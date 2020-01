Destronan a 'Gangnam Style' de Psy del primer lugar en YouTube

El gran 'hit' de Corea del Sur, Gangnam Style, había sido el video más visto de la red social durante los últimos cinco años y 'rompió' el contador de YouTube, superando el máximo número posible de vistas (2.147.483.647) y obligando a la compañía a reescribir su código.

Sin embargo, la cadena BBC señala que el reinado del tema surcoreano terminó. La canción fue superada por otro video musical: See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth, que ha sido visto 2.895.373.709 veces, superando el actual recuento de Psy de 2.894.426.475 visualizaciones.

La canción fue escrita para la película "Rápido y Furioso 7", y se la puede escuchar durante los créditos finales en homenaje al actor Paul Walker, quien murió en un accidente automovilístico antes de que la película se termine de filmar.

Gangnam Style fue el video más visto de YouTube por cinco años

Con una letra netamente sentimental, See You Again se ha convertido en un éxito de YouTube y, según el cálculo de la cadena británica, si se suman todas las visualizaciones significaría un total de 21.759 años.

Puedes ver el famoso video en la parte superior de la nota.