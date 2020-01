Barriga: “Toda nueva gestión se plantea con reestructuración”

Bajo perfil. Al contrario de lo que supone una calurosa bienvenida después de haber recibido el poder absoluto para dirigir la mayor empresa y más importante de Bolivia -como es YPFB-, ni un familiar lo espero, a su llegada al aeropuerto Viru Viru, para celebrar el nombramiento. No obstante, mostró predisposición para responder, en exclusiva, a

EL DEBER.



¿Qué le pidió el presidente Evo Morales antes de tomarle juramento?

Como todo saben, él es un trabajador que destina 18 de las 24 horas del día al servicio del pueblo boliviano. Me pidió dormir menos, mucho sacrificio, entrega en el trabajo y, sobre todo, transparencia y honestidad. Eso es lo que este humilde servidor va a hacer por la empresa más grande del país.



¿Cuáles serán los desafíos?

Es un reto importante. Somos conscientes y conocedores de la realidad que afronta el sector y por los cargos que me tocó desempeñar en mi trayectoria profesional -en YPFB y como viceministro de Industrialización- puedo hablar con conocimiento de causa.

El presidente Evo Morales me ha pedido mayor gestión, resultados inmediatos en el tema exploratorio y una profundización de la industrialización y,obviamente, eso es un mandato constitucional. Hoy en día la industrialización no es un sueño para los bolivianos, es una realidad, y todos saben que, en pocas semanas, se iniciarán operaciones en la planta de urea y amoniaco. Con eso vamos a iniciar el proceso de industrialización, de generación de valor agregado a nuestras materias primas, y eso va a significar mejorar las condiciones de los ciudadanos bolivianos.

PUEDES LEER: Cae Achá y Evo pide revisar procesos de contratación



El presidente Evo Morales ha pedido una reingeniería en la estatal petrolera y una revisión de todos los procesos de contratación, ¿cómo se va a actuar a partir de este mandato?

Yacimientos tiene un procedimiento interno. El presidente ha pedido que se haga una revisión de todos los procesos de contratación y adjudicación de proyectos, y así será. Vamos a trabajar, en estrecha relación con la Unidad de Transparencia de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, para cumplir con el encargo del jefe de Estado. El proceso será abierto a la opinión pública y, sobre todo, como ha encomendado el presidente, demostrando una gestión transparente.

¿Cuáles serán los ejes punta en su programa de trabajo?

Tenemos grandes desafíos. El primero está relacionado con el tema exploratorio. Vamos a encarar una gestión y política agresiva en el plan exploratorio privilegiando las inversiones en áreas que tienen mayores recursos y que van a significar un incremento de reservas y mayor volumen de producción. Se apuntalará a zonas catalogadas técnicamente con importantes índices de éxito.



Usted ha sido parte del equipo de Gobierno que negocia el contrato de venta de gas a Brasil,¿qué tipo de gestión se encara en este ámbito?

Está vigente un contrato con Petrobras (Brasil) que nos liga hasta 2019. Sin embargo, tenemos un periodo de recuperación de volumen por dos a tres años más. Los nuevos contratos ya se han empezado a trabajar porque no podemos esperar la culminación de los mismos para buscar nuevos acuerdos comerciales. El mercado brasileño que está cercano a Santa Cruz (Mato Grosso) es un potencial destino de la producción de gas, y en ese marco estamos en conversación con todos los probables consumidores, y seguramente vamos a tener que firmar contratos con ellos cuando llegue el momento.

¿Cuáles son las perspectivas de negocios y exportación de GLP y de urea y amoniaco?

Nuestra producción de gas licuado de petróleo (GLP) normalmente va a Perú y a Paraguay; vamos a seguir en ese rumbo exportador. Somos uno de los países productores más importante de Sudamérica de GLP. Ese es uno de los retos. Otro es el tema de urea. Cuando se inicie la producción comercial -en estos días vamos a definir la fecha- vamos a tener que, también, suscribir contratos con nuestro mercado natural, en este caso, Brasil. A este mercado se pretende llevar un 80% de la producción, otra parte partirá a Paraguay, un tanto a Argentina y el saldo se destinará para el mercado interno.



Asume el mando de YPFB en una coyuntura empañada por denuncias de corrupción. ¿Cuál será su accionar, específicamente, en el caso taladros?

El caso taladros ha pasado por diferentes etapas: Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, de la petrolera YPFB y en la actualidad se ventila en instancias legales. Nosotros lo que vamos a hacer es prestar toda la colaboración en la entrega de información para que el caso sea resulto lo antes posible. Cuando la justicia requiera la intervención de YPFB, nosotros vamos a estar prestos a brindar toda la información posible, lo que más queremos es que ese caso se cierre lo antes posible; porque todos sabemos, y el presidente lo ha dicho hoy que ese proceso no ha causado ningún daño económico al Estado porque no se ha suscrito ningún contrato. Sin embargo, se están haciendo todas las investigaciones sobre el proceso de contratación.



¿Planea cambios en la estructura de personal?

Vamos a realizar una evaluación y seguramente habrá acciones inmediatas, a mediano y largo plazo. Toda nueva gestión se plantea con reestructuración de personal, eso es normal. Hoy en día, frente a la coyuntura global de precios bajos del petróleo, es normal que las empresas hagan reestructuración.



Su antecesor creó una supraestatal para controlar a las subsidiarias de YPFB Corporación ¿eso va a cambiar ?

Eso va ser tratado seguramente en el directorio y esperemos que en esa instancia se defina este tema. Entiendo que el directorio va a tomar una decisión al respecto.

En Vallegrande, sus padres celebraron nombramiento del nuevo ejecutivo

Julián Barriga Peña y Lorgia Arteaga Calzadilla, progenitores de Óscar Javier Barriga Arteaga, celebraron la designación de su retoño como presidente de la petrolera YPFB.

Sus padres, ambos maestros jubilados, relataron que el nuevo mandamás de Yacimientos estudió primaria en la escuela Rubén Terrazas y secundaria en el colegio católico Sor Anita. Salió bachiller en 1993, luego se formó ingeniero químico en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz.

Su primer trabajo fue como jefe de producción en Chemical, luego ingresó en YPFB, estudió en Suecia, Irán y otros países. Según sus padres, es casado con la ingeniera en alimentos Daisy Santiesteban y tiene dos hijos. Sus padres tienen un negocio de bebidas y refrescos, diagonal al mercado campesino en la ciudad de Vallegrande. El papá, trabaja como taxista.

En la población de los valles cruceños, los vecinos esperan que con Barriga, en la presidencia de YPFB, se haga realidad el anhelado proyecto del sistema de distribución virtual de gas natural licuado (GNL).