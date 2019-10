Radiohead anuncia gira y prepara nuevo disco

El grupo de rock alternativo Radiohead anunció el lunes que dará una serie de conciertos este año y que trabaja en un nuevo y esperado álbum.



Radiohead tocará del 20 de mayo al 4 de octubre en Amsterdam, París, Londres, Nueva York, Los Ángeles y México, con dos conciertos en cada ciudad salvo en Londres, donde la banda dará tres espectáculos.



Los roqueros británicos también anunciaron su presencia en ocho festivales, entre ellos Primavera Sound en Barcelona, Summer Sonic en Japón y la edición europea en Berlín del Lollapalooza.



También tocarán en París el 23 al 24 de mayo, en Lyon el 1 de junio y en Montreal del 29 al 31 de julio.



"Son todos los lugares donde actuará el grupo en 2016", señaló Radiohead en un comunicado.



La banda, que busca siempre nuevos medios de difundir su música, no ha dado detalles sobre su próximo álbum, excepto que se trata de una producción de estudio.



Será el primer disco de Radiohead desde "King of the Limbs", de 2011.

La banda ha vendido más de 30 millones de copias desde su emergencia en plena edad de oro del rock alternativo a principios de los años "90.



Pero no se ha presentado sobre un escenario desde 2012, aunque su cantante Thom York ha actuado en varias ocasiones en solitario.