Planificación y derechos

La planificación participativa involucra a actores de la sociedad que viven el territorio de diferentes maneras y que, junto a la especificidad de las disciplinas técnicas y los marcos legales en todas las instancias y niveles de gobierno, establecen un equilibrio deseable de los derechos de las personas que viven y vivirán en un territorio determinado. El sujeto de la planificación urbana y territorial es el hombre; cuando se vulnera la planificación y sus normas se vulneran los derechos de los ciudadanos.

Todo plan territorial tiene dos componentes: el plan de uso de suelo, que determina los usos y la distribución en el territorio de las funciones que desarrolla el hombre, en función de las limitantes y potencialidades del mismo territorio. Y el plan de ocupación, que promueve la organización del territorio mediante su vertebración, componente socioeconómico del plan. La legislación boliviana incorpora el medioambiente como un valor fundamental en la planificación, pues se trata de la vida del hombre, su derecho a vivir bien, mejor.

El gobierno departamental ordenó auditorías ambientales y una pausa administrativa a procesos de licencias ambientales en tres municipios de Santa Cruz. Atendió así a una fuerte presión ante vastos territorios con parcelamientos indiscriminados. Le toca hacer valer su PLUS en las planificaciones ediles y en las ampliaciones de radios urbanos. Según la Ley 1333, la calificación de uso de suelo es uno de los primeros parámetros de evaluación en un proceso de otorgación de la licencia ambiental. Si la planificación determinó que los suelos de un territorio no son aptos para urbanizar suelos frágiles o suelos protegidos, en orden al principio precautorio la Gobernación debería negar de inicio la solicitud de licencia. No son las medidas de mitigación en informes de auditoría lo que frenará el desastre ecológico que se avecina en el departamento, sino una valiente acción: rechazar de inicio la solicitud de licencias en terrenos no aptos para urbanizar y revocar licencias ambientales otorgadas que incumplen las normas de usos de suelo. Y lo óptimo, sancionar y exigir restablecer los terrenos a su condición inicial.