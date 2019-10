Evo decide que el centro nuclear se vaya a El Alto

El presidente Evo Morales decidió que el centro de investigación nuclear se construya en la ciudad de El Alto, tras la negativa de vecinos de la zona de Mallasilla en La Paz, espacio en el que inicialmente debía realizarse el proyecto.



"El presidente ha aceptado la construcción del Centro de Investigación Nuclear en la ciudad de El Alto. Hemos visto la importancia que tiene. No solamente va a beneficiar a El alto, a la ciudad La Paz, también va a beneficiar a todo Bolivia", dijo el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de usa urbe, Franklin Machaca.



Conoce más: Alcalde acepta traslado de centro nuclear a la UMSA



La decisión se tomó tras una reunión de ese sector con el primer mandatario, pese a que en la víspera el alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo aceptar que el centro se edifique en predios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en Cota Cota.



El proyecto se comenzará a construir el próximo seis de marzo, aniversario de El Alto y prevé estar concluido en cicno años con una inversión de 300 millónes de dólares. Estará ubicado en el Distrito 8 de esa ciudad.



Lee también: Gobierno niega riesgo por "centro nuclear" en La Paz



El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, ofreció al Gobierno 40 hectáreas del campus universitario de la zona de Cota Cota para la construcción del la infraestructura, debido a que consideran que "no hay ningún riesgo de irradiación ni de afectación a la salud".



"Esperamos que no haya obstáculos de parte del municipio. Los vecinos no vamos a permitir que haya obstáculos para que se construya este centro de investigación nuclear", anticipó el dirigente en conferencia de prensa.