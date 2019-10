YPFB e YPF Argentina explorarán en Charagua

En el marco del VI Congreso Internacional de YPFB Gas & Petróleo 2016 Resiliencia: el accionar de la industria del gas y petróleo que se lleva a cabo en Santa Cruz, el presidente de la estatal petrolera YPFB, Guillermo Achá, y el vicepresidente de Gas y Energía de Argentina YPF S.A., Marcos Browne, firmaron este miércoles un acta de conformidad que permitirá la suscripción del contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación en el área Charagua.



Charagua se ubica en Santa Cruz, una zona tradicional con una superficie de 99.250 hectáreas, donde se estiman recursos de aproximadamente 2,7 trillones de pies cúbicos (TCF). De efectuarse el descubrimiento comercial esperado, el monto total de inversiones a realizarse en actividades de exploración y explotación ascendería a aproximadamente $us 1.177 millones.



En caso de verificarse el descubrimiento se conformará una Sociedad de Economía Mixta (SAM) entre YPFB e YPF Exploración & Producción de Hidrocarburos de Bolivia S.A., sociedad subsidiaria en Bolivia de YPF S.A. de Argentina.



Aguaragüe centro e Itacaray



En el mismo evento internacional, el mandamás de YPFB, Guillermo Achá, y el gerente general de YPFB Chaco S.A., Óscar Claros, firmaron contratos de servicios petroleros para la exploración y explotación en las áreas Itacaray y Aguaragüe Centro, ubicadas en zonas tradicionales de Chuquisaca y Tarija.



Itacaray está ubicada en el departamento de Chuquisaca y cuenta con una superficie de 56.250 hectáreas, donde se estiman recursos de aproximadamente 0,88 TCF. Se proyecta inversiones en actividades de exploración y explotación por valor de $us 309 millones.



Aguaragüe Centro corresponde a Tarija y abarca 49.125 hectáreas, donde se estiman recursos de aproximadamente 0,59 TCF. Se proyecta invertir $us 175 millones en actividades de exploración y explotación.