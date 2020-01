Alcaldía quiere sancionar a deudores de impuestos

Joaquín Crapuzzi, secretario de recaudaciones de la Alcaldía de Santa Cruz, informó este martes que a partir de marzo los contribuyentes que arrastren deudas tributarias de vehículos a la comuna no podrán cargar combustibles.

“A partir de marzo el usuario que tenga impuestos en mora de vehículos no va a poder cargar combustibles en los surtidores”, indicó Crapuzzi a la red Unitel.

No es la primera vez que desde la Secretaría de Recaudaciones anuncian la implementación de este proyecto, que tiene por objetivo de reducir la mora tributaria de vehículos en la ciudad; sin embargo, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), institución que regula la comercialización de combustibles en el país, han señalado que todavía no hay un acuerdo formal con el municipio.

Zamira Guzmán, directora regional de la ANH en Santa Cruz, dijo que la institución viene gestionando esta modalidad con varios municipios del país; sin embargo, aclaró que todavía no hay ningún acuerdo interinstitucional firmado con el Gobierno Municipal de Santa Cruz.

“Todavía no hay nada formal, no tenemos firmado ningún convenio interinstitucional con el municipio cruceño para facilitar la plataforma digital y toda la información del B-Sisa. Se está trabajando, pero no hay nada formal todavía”, señaló Guzmán.

El B-Sisa es un sistema que a través de una base de datos centralizada, realiza el control en cada una de las estaciones de servicio en todo el territorio nacional a través de una interfaz gráfica, este sistema pretende ser usado por la comuna para restringir la carga de combustibles a los contribuyentes con mora.